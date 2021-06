Michele Leonelli con Fratelli d’Italia e per Marco Cosimetti sindaco

Con un comunicato e un video apparsi nei giorni scorsi attraverso i canali social media, Michele Leonelli, avvocato 46enne residente a Palazzo di Assisi, ha dichiarato di appoggiare il candidato sindaco del centrodestra, Marco Cosimetti, presentando la propria candidatura al consiglio comunale di Assisi, nella lista di Fratelli d’Italia. L’avvocato Leonelli ha parlato del progetto di fare della città e delle sue frazioni un esempio virtuoso e un punto di riferimento nel panorama regionale, nazionale e internazionale.

Correlato: Marco Cosimetti si presenta: “Ripartire e crescere insieme” (foto+video)

“Alle prossime elezioni comunali sarò in lista con Fratelli d’Italia in appoggio al candidato sindaco Marco Cosimetti, di cui ho profonda stima e condivido progetti e l’impegno per amministrare la Città di Assisi, con un programma chiaro e condiviso da tutte le forze della coalizione di centro destra. Vogliamo fare di Assisi e delle sue frazioni un esempio virtuoso e un punto di riferimento nel panorama regionale, nazionale e internazionale”, le parole di Michele Leonelli.

“Innovare e rinnovare saranno le parole d’ordine e gli obiettivi della prossima amministrazione, che si metterà al servizio della crescita, per il benessere dei cittadini e la prosperità delle attività del territorio. Prendiamo l’impegno di dare nuovo slancio ad un’economia che ristagna da troppo tempo e di mettere le persone al centro, sia come singoli che nella loro dimensione comunitaria e pubblica. Massima importanza sarà data alle esigenze dei più deboli, delle famiglie, degli anziani e soprattutto dei giovani, privati anche della socialità per quasi due anni. Se condividete questi progetti e volete una vera svolta per il nostro amato territorio, sapete su chi poter contare. Non devo convincervi a votare per me, se lo farete – conclude Michele Leonelli – è perché mi conoscete e avete fiducia nel mio impegno, nella dedizione e nella capacità di mettermi al servizio della collettività, solo per il bene comune.”

© Riproduzione riservata