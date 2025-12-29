Nasce da Assisi la Comunità Riformista umbra

Nasce in Umbria la Comunità Riformista, un nuovo laboratorio politico e culturale che intende tenere insieme la tradizione del cattolicesimo democratico, il socialismo riformista e l’associazionismo laico, con l’obiettivo di ricostruire uno spazio stabile di elaborazione politica a partire dai territori e in dialogo con il livello nazionale.

L’iniziativa si è svolta prima delle feste ad Assisi, presso l’Hotel Valle di Assisi a Santa Maria degli Angeli. I lavori sono stati aperti e da Gaetano Amatruda. Tra i partecipanti nazionali che hanno aderito al manifesto della Comunità Riformista sono intervenuti Federico Eligi, Enzo Maraio, Ernesto Maria Ruffini e Bruno Tabacci.

Nel corso dell’incontro hanno preso la parola anche rappresentanti politici e associativi del territorio umbro. Sono intervenuti Valeriano Giambitto per l’associazione “Ponte Riformista”, Loriana Grasselli, capogruppo PSI in Consiglio comunale, Mauro Masciotti dell’associazione “Città Europa”, all’evento l’adesione di e Andrea Lattanzi per i Riformisti odell’Orvietano.

Nel dibattito è stata sottolineata la necessità di rilanciare una proposta riformista capace di unire culture politiche diverse ma complementari, fondata su partecipazione democratica, giustizia sociale, laicità delle istituzioni e responsabilità di governo.

La Comunità Riformista si propone come un laboratorio aperto, orientato alla costruzione di idee e proposte concrete per il futuro del riformismo italiano.

© Riproduzione riservata