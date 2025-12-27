Tanti auguri a Tea Tomarelli: ad Assisi una nuova centenaria

(Assisi News continua con la sua sezione buone notizie. Uno spazio dedicato a quelle notizie che magari sono meno d’impatto rispetto ad altre più eclatanti, ma che sono comunque significative, per Assisi o l’Umbria, perché buone e positive. Un piccolo spazio dedicato a quanto di buono – e di bello – ci circonda. Se avete una buona/bella storia da segnalarci, potete scriverci a info@assisinews.it. Oggi dedichiamo uno spazio ai 100 anni della signora Tea Tomarelli, alla quale vanno anche le congratulazioni e gli auguri di Assisi News).

Una giornata davvero speciale per la signora Tea Tomarelli, che sul finire dell’anno ha compiuto 100 anni. “Ho avuto l’onore – scrive il sindaco Valter Stoppini – di far visita alla signora Tea Tomarelli, che ha festeggiato i 100 anni. Un secolo di vita che arricchisce tutta Assisi. Grazie di cuore alla figlia Eleonora Spina, ai meravigliosi nipoti – che sono arrivati anche dall’Ecuador per festeggiare l’amata nonna – e all’intera famiglia per l’accoglienza e per i ricordi condivisi.

Auguri, signora Tea!”

