Nasce Progetto Assisi con Forza Italia, anche Tajani arriva a sostenere Cosimetti

Nasce Progetto Assisi con Forza Italia. La presentazione del simbolo “Forza Italia Progetto Assisi” avverrà il 29 luglio alle ore 20 all’Hotel Villa Verde di Rivotorto di Assisi. Progetto Assisi nasce dalla partecipazione di Forza Italia, la lista civica Uniti per Assisi e i Cristiano Democratici. “Il presupposto ideologico che anima l’iniziativa politica è quello di voler dare voce al popolo moderato del centrodestra”, si legge in una nota stampa.

Alla presentazione di Progetto Assisi con Forza Italia saranno presenti:

Antonio Tajani

Vicepresidente e Coordinatore Nazionale di Forza Italia,

Marco Cosimetti, Candidato a Sindaco di Assisi,

Leonardo Paoletti

Coordinatore di Forza Italia Assisi

Antonio Lunghi

consigliere comunale

Ivano Bocchini

Consigliere Provinciale e Comunale

Luigi Bastianini

consigliere comunale

All’evento saranno presenti eletti e dirigenti di Forza Italia Umbria ed esponenti di espressione Civica a sostegno del Progetto. Durante la serata sarà possibile, inoltre, firmare per il Referendum Giustizia. Il simbolo Progetto Assisi Forza Italia sosterrà il candidato a sindaco per il Comune di Assisi del centrodestra, Marco Cosimetti, alle elezioni amministrazione che si svolgeranno il prossimo inverno 2021. Seguirà momento conviviale, chi fosse interessato a partecipare può contattare Roberto Passeri al numero 392 532 8763.

Intanto Marco Cosimetti continua le sue iniziative. Un centinaio di persone hanno partecipato alla visita guidata organizzata dal candidato sindaco di centrodestra su Arnaldo Fortini con due guide turistiche professioniste. Domenica pomeriggio, divisi in due gruppi, i partecipanti hanno attraversato il centro storico partendo dal liceo scientifico di piazza Matteotti per arrivare a San Pietro, dopo diverse soste in corrispondenza di luoghi o edifici che furono protagonisti di quella straordinaria esperienza politica e amministrativa che diede un nuovo volto alla città sotto la sapiente guida di Fortini. Molte le famiglie, assisane ma non solo, con bambini al seguito, per approfittare di un’iniziativa prettamente culturale che ha consentito di scoprire “sul campo” episodi e aneddoti della storia contemporanea della città. Il prossimo incontro elettorale di Cosimetti è invece in programma il 31 luglio, alla ex scuola di Tordandrea.

