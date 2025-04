Nasce Progressisti per Assisi, un “listone” M5S, Rifondazione e Sinistra Ecologista

Nasce Progressisti per Assisi, “la lista che – spiegano i promotori – riunisce il Movimento 5 Stelle Assisi, Rifondazione Comunista e le forze della Sinistra Ecologista, con l’obiettivo comune di consolidare e rilanciare il percorso avviato negli ultimi anni nella città, con una cifra progressista forte, aperta e radicata per il futuro di Assisi, a sostegno della candidatura a sindaco di Valter Stoppini. Uno spazio politico capace di attrarre nuove energie, nuove idee e nuove generazioni, all’insegna della giustizia sociale, della cura delle persone e dell’ambiente, della partecipazione democratica e della difesa dei beni comuni. Un progetto dinamico e plurale, dove esperienze e sensibilità diverse si intrecciano in un cammino condiviso”.

“Il Movimento 5 Stelle Assisi, promotore insieme agli altri della nascita della lista Progressisti per Assisi, ribadisce la volontà di portare avanti i valori della partecipazione, dell’equità sociale, dell’innovazione e della tutela del bene comune. Il M5s guarda con fiducia alla candidatura di Valter Stoppini come punto di riferimento sicuro per proseguire un percorso virtuoso a beneficio della comunità. Con orgoglio rivendica i risultati ottenuti, grazie al lavoro svolto dalla consigliera uscente Isabella Fischi, come il riconoscimento dei cambiamenti climatici nello Statuto comunale. Il M5s sostiene con fiducia la candidatura di Valter Stoppini come punto di riferimento sicuro per proseguire un percorso virtuoso a beneficio della comunità”.

E ancora, continua la nota, “Rifondazione Comunista, da sempre impegnata nella difesa dei diritti sociali, del lavoro e della trasparenza amministrativa, sottolinea l’importanza dell’unità delle forze popolari per offrire una risposta coraggiosa e solidale alle sfide della città: dallo sviluppo sostenibile del territorio alla difesa dei beni comuni, dalla promozione dei diritti sociali ad una nuova stagione di trasparenza amministrativa. La candidatura di Valter Stoppini è per Rifondazione Comunista l’espressione autentica di un progetto che nasce dall’ascolto e dal radicamento nei movimenti, nelle associazioni e nella società civile. Il suo impegno storico a favore dei più deboli è garanzia di un’amministrazione capace di mantenere al centro la dignità delle persone e l’interesse collettivo”.

Infine, “I candidati indipendenti della Sinistra Ecologista, appartenenti ai movimenti di sinistra e ambientalisti attivi in città, sostengono con convinzione una visione politica che tenga insieme la sostenibilità ambientale, la giustizia sociale e la costruzione di una comunità coesa e solidale. Valter Stoppini rappresenta, per gli attivisti ambientalisti, la garanzia di un buon governo che sappia proseguire il percorso virtuoso intrapreso e rilanciare un’idea di città all’altezza della sua storia e della sua vocazione universale. Progressisti per Assisi – conclude la nota – si propone così come uno spazio politico innovativo e inclusivo, al servizio della comunità, per rafforzare e sviluppare il percorso di buona amministrazione già avviato, fatto di ascolto, concretezza, buone pratiche di governo del territorio e per affrontare insieme le nuove sfide con responsabilità, competenza e visione condivisa”.

© Riproduzione riservata