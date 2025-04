“Turismo e traffico, gestione allo sbando”: centrodestra all’attacco sulla gestione dello scorso weekend

“Turismo e traffico, gestione allo sbando”: dopo la chiusura del centro di Assisi per l’atteso afflusso di turisti che si è rivelato meno consitente del previsto, il centrodestra unito va all’attacco sulla gestione dello scorso weekend.

“Durante le festività del 25 aprile la gestione del traffico e del turismo ad Assisi si è rivelata un caos, arrecando disagi sia ai residenti che ai turisti presenti in città”. Questo il commento della coalizione unita di liste civiche e centrodestra unito che sostiene la candidatura a sindaco di Eolo Cicogna, in merito alla gestione dei ponti e delle festività di questi giorni da parte dell’amministrazione comunale in collaborazione con Prefettura e Questura.

“L’amministrazione comunale – si legge nella nota che attacca su turismo e traffico – aveva previsto un’affluenza straordinaria, firmando un’ordinanza che imponeva forti limitazioni al traffico. Tuttavia, l’afflusso è stato ben inferiore alle aspettative, rendendo le restrizioni inutili e gravemente dannose. I cittadini hanno subito pesanti disagi, in particolare gli anziani, penalizzati nella loro libertà di movimento, anche perché alcune corse dei bus di linea, come la corsa A/B nel centro cittadino, sono state cancellate senza alcuna comunicazione ufficiale, aggravando ulteriormente la situazione”.

Inoltre la stessa Amministrazione ha fatto un passo indietro modificando l’ordinanza precedente. “La situazione non è migliore per la gestione dei parcheggi: nonostante i tabelloni luminosi indicassero la disponibilità di oltre 300 posti auto nei parcheggi del centro, il Comune ha continuato a deviare i visitatori verso il parcheggio Lyrick, costringendoli a percorsi inutili e scomodi, a fronte di un flusso di persone ampiamente gestibile. Inoltre, se davvero i numeri previsti si fossero verificati, la città sarebbe comunque andata incontro a difficoltà, vista la totale mancanza di servizi aggiuntivi come bagni pubblici e aree di accoglienza. Va ringraziato unicamente il virtuoso personale delle forze dell’ordine e dei volontari che nell’esercizio delle loro funzioni ha attenuato gli innumerevoli disguidi”.

“La realtà – secondo il centrodestra – è che Assisi ha vissuto giornate di caos organizzativo senza alcun beneficio in termini di presenze turistiche. “Questa gestione fallimentare dimostra ancora una volta l’incapacità dell’attuale amministrazione – commenta la coalizione di liste civiche e del centrodestra unito a sostegno di Eolo Cicogna candidato sindaco – non solo non sono stati attratti turisti, ma sono stati danneggiati i residenti. È tempo di cambiare e di restituire ad Assisi una gestione seria, competente e rispettosa della città e dei suoi abitanti”.

© Riproduzione riservata