“L’ospedale di Assisi è al centro delle priorità della Regione Umbria e lo dimostra l’approvazione della mozione a mia prima firma in consiglio regionale e lo dimostra anche l’inserimento della questione sanitaria assisana all’interno del PNRR Umbro”. Così il consigliere regionale Lega Stefano Pastorelli risponde alle critiche mosse dalla lista civica Assisi Domani. “L’intervento dei sostenitori del sindaco Proietti mette in risalto per l’ennesima volta la miopia della sinistra assisana e l’incapacità della stessa nel formulare proposte serie, costruttive e prive di qualsiasi strumentalizzazione politica – prosegue Pastorelli – La visione limitata e la mancanza di lungimiranza delle persone che sostengono il sindaco Proietti, caratteristiche gravissime quando si tratta di amministrare una città, impediscono loro di formulare un dibattito serio intorno alla questione sanitaria locale, vicenda sulla quale in consiglio regionale abbiamo di recente approvato una mozione che mi vede come primo firmatario e che pone le questioni del potenziamento dei servizi sanitari e della valorizzazione dell’ospedale assisano al centro dell’agenda regionale”.

“L’atto – ricorda Pastorelli – è stato votato all’unanimità anche dal PD e dalle opposizioni che siedono in Assemblea Legislativa, segno evidente di come la sinistra riconosca la totale mancanza di considerazione verso l’ospedale di Assisi che ha contraddistinto la politica regionale degli ultimi anni. La questione del rilancio dell’ospedale di Assisi e del potenziamento dei servizi sanitari territoriali, inoltre, è inserita all’interno del PNRR Umbro. La lista civica Assisi Domani evidentemente non si è accorta che nell’ultimo anno abbiamo vissuto una grave pandemia che ha costretto la regione Umbria, così come tutte le regioni d’Italia e tutti i paesi del mondo, ad una riorganizzazione totale della rete sanitaria regionale al fine di contrastare l’avanzata della pandemia. Le ipotesi sono due: le persone che sostengono il sindaco nell’ultimo anno si sono rinchiuse nel palazzo senza guardare quello che accadeva fuori, oppure siamo di fronte ad una grave strumentalizzazione dei fatti e ad un comportamento irresponsabile di chi, in un contesto già difficile come quello che stiamo vivendo, gioca con la paura delle persone al solo scopo di denigrare l’avversario politico e ottenere consenso”.

“Ricordo infine – conclude Pastorelli – che in Regione Umbria c’è un consigliere, capogruppo del partito di maggioranza che governa la regione Umbria, che si occupa quotidianamente delle istanze e delle problematiche relative alla città di Assisi. Invece di cercare un dialogo con il sottoscritto e di sviluppare proposte concrete per la crescita del tessuto economico di Assisi, della sanità, o del turismo, chi sostiene il sindaco Proietti preferisce trincerarsi dietro polemiche vuote, inutili, pretestuose, che certamente non mirano al bene del territorio. Se questo è l’atteggiamento di chi vuole governare Assisi per i prossimi cinque anni allora i cittadini sapranno fare la scelta giusta e capiranno chi realmente sta lavorando per il futuro di Assisi e chi invece lavora soltanto per distruggere e per fare i propri interessi politici”.

