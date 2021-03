Palazzetto del Capitano del Perdono, quale futuro? Lo chiede Uniti per Assisi

A fine febbraio 2021 il gruppo consiliare di Uniti per Assisi – Antonio Lunghi, Ivano Bocchini e Luigi Bastianini – ha presentato una interrogazione per una richiesta di informazioni su alcune problematiche inerenti il Palazzetto del Capitano del Perdono ubicato nella frazione Santa Maria degli Angeli.

“Considerato che sono trascorsi 7 anni da quando il Museo Pericle Fazzini è ritornato nelle disponibilità della Amministrazione Comunale di Assisi; che avevamo già chiesto nel 2018 chiarimenti in merito ad alcune problematiche presenti nell’immobile (funzionamento impianto di riscaldamento, servo scala di accesso al primo livello, mancanza del certificato di prevenzione incendi); che la Pro Loco e le altre Associazioni di S. Maria degli Angeli hanno

chiesto chiarimenti circa il futuro utilizzo della struttura; che nel Bilancio 2021 ci sono risorse per interventi nel Palazzetto del Capitano del Perdono,”, il gruppo Uniti per Assisi chiede di sapere “come si intende procedere per definire le problematiche presenti nella struttura; la destinazione e l’utilizzo degli spazi presenti al piano terra, primo e secondo; se, come speriamo ardentemente tutti si ritorni ad una condizione di vita normale, si potrà riaprire l’Ufficio Informazioni gestito dalla Pro Loco di Santa Maria degli Angeli”.

Nel 2017 la giunta Proietti aveva anticipato che la biblioteca avrebbe avuto sede al Palazzetto del Capitano del Perdono. Un modo per migliorare la fruizione del servizio, che, collocato nei locali della scuola media angelana, era di difficile fruizione da parte dei cittadini. “Antico e nuovo si uniranno in un polo – anticipava all’epoca l’assessore Simone Pettirossi – che tornerà a far rivivere anche il più importante palazzo di Santa Maria degli Angeli”. Oltre alla biblioteca multimediale (uno spazio che punterà più sul digitale che sul cartaceo), la giunta aveva anticipato che il Palazzetto diventerà uno spazio in grado di essere vissuto a 360° gradi dai cittadini”. Progetto al momento fermo al palo.