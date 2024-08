Piscina e stadio Degli Ulivi, Lega all’attacco: “Riqualificazione senza fondi”

Riqualificazione della piscina e dello Stadio degli Ulivi, dopo i due consiglieri Pastorelli con Mignani, anche la Lega con il commissario Fabrizio Gareggia va all’attacco: “Stefania Proietti, da anni, promette ai cittadini la riqualificazione della piscina comunale e dello Stadio degli Ulivi, ma non ha mai realmente avuto le risorse per poterla realizzare. Nel bilancio di previsione e nel documento unico di programmazione recentemente licenziato dal Consiglio Comunale, il progetto viene finanziato grazie al presunto ricavato di un contenzioso con la Regione Umbria sul PUC 2. Che i soldi per quell’opera non ci fossero si sapeva già da Novembre 2023, quando il TAR Umbria aveva negato il risarcimento richiesto dal Comune di Assisi che, noncurante di ciò, ha mantenuto quelle somme come fonte di finanziamento per la ristrutturazione del complesso sportivo ed ha perseverato nell’azione legale appellandosi al Consiglio di Stato”.

“Anche il secondo grado – dice Gareggia – si è concluso con una sentenza sfavorevole: il 23 luglio scorso il Consiglio di Stato (Sentenza n. 6643/2024) ha definitivamente stabilito che il Comune di Assisi non può pretendere nulla dalla Regione Umbria. Questa vicenda si chiude nel peggiore dei modi: una gestione accorta del bilancio, ma soprattutto la dovuta correttezza nei confronti dei cittadini, avrebbero dovuto infatti convincere Proietti ad essere più trasparente e a non fare promesse che non era evidentemente in grado di mantenere”.

