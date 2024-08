Santa Chiara e San Rufino 2024, Assisi pronta a festeggiare: il programma delle celebrazioni

Assisi è pronta a celebrare le due solennità di Santa Chiara e San Rufino 2024 che cadono rispettivamente l’11 e il 12 agosto. Quest’anno sarà il segretario di Stato della Santa Sede, cardinale Pietro Parolin, a presiedere la concelebrazione solenne delle ore 11 nella Basilica dedicata alla Santa. Per quanto riguarda la solennità di Santa Chiara la novena si concluderà venerdì 9 agosto con i vespri solenni delle ore 18 presieduti dai Frati minori della Fraternità di Monteripido di Perugia e animati dal canto delle sorelle Clarisse nella Basilica dedicata alla Santa patrona della televisione. (Continua dopo il video – link diretto)

Sabato 10 agosto sono previsti alle ore 17,30 i primi vespri e a seguire la santa messa della solennità presieduta dal vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, monsignor Domenico Sorrentino. Alle ore 21 nel Santuario di San Damiano la veglia di preghiera nel transito di Santa Chiara sarà presieduta da fra Massimo Travascio, custode della Porziuncola. Nel giorno della solennità, nella Basilica di Santa Chiara, sono previste diverse celebrazioni a partire dalle ore 7,15, con la santa messa conventuale officiata da padre Gianpaolo Masotti, guardiano della fraternità di Santa Chiara. Seguirà la santa messa alle ore 9. Alle ore 11, dopo l’arrivo del corteo civile da Piazza del Comune, la concelebrazione solenne presieduta dal cardinale Parolin animata dal coro dei Cantori di Assisi e nel corso della quale il sindaco offrirà ceri e fiori alle clarisse. Nel pomeriggio, alle ore 17,30, i secondi vespri e la santa messa del transito di Santa Chiara saranno celebrati da padre Francesco Piloni, ministro provinciale dei frati minori di Umbria e Sardegna.

Per la solennità di San Rufino, patrono di Assisi e della diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino, le celebrazioni in cattedrale inizieranno domenica 11 agosto alle ore 21 con la veglia di preghiera, la processione e la benedizione della città; sarà presente la banda di Rivotorto. Lunedì 12 agosto sono previste la santa messa alle ore 8 e la concelebrazione solenne delle ore 11, con la messa presieduta dal vescovo Sorrentino e animata dalla Cappella musicale di San Rufino; anche in quell’occasione il sindaco offrirà i ceri. Nel pomeriggio la santa messa verrà celebrata alle ore 18, mentre alle ore 21 sempre in cattedrale si terrà il concerto in onore del patrono, sempre a cura della Cappella musicale di San Rufino.

Le celebrazioni di Santa Chiara e San Rufino 2024 – nello specifico di sabato 10 agosto alle ore 17.30, domenica 11 agosto alle ore 11 e lunedì 12 agosto alle ore 11 – saranno trasmesse in diretta dall’emittente “Maria Vision” (in streaming all’indirizzo https://www.mariavision.it/maria-vision-italia e sul canale nazionale del digitale terrestre 255).

