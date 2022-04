Pro loco di Santa Maria, con Alberto Capitanucci si chiudono gli incontri con la giunta

Si sono conclusi, con l’assessore Alberto Capitanucci, gli incontri del direttivo della Pro loco di Santa Maria degli Angeli con tutti i componenti della giunta municipale; manca il sindaco Stefania Proietti, che interverrà nell’incontro previsto per domenica 3 aprile (nella stessa data e alle 17.30 il sindaco sarà anche ospite nella conferenza stampa del Circolo del Subasio).

Come per tutti gli altri che l’hanno preceduto, anche con Capitanucci si sono affrontati i temi specifici del suo assessorato con una relazione inziale dell’assessore che ha delineato in linea di massima il suo programma e nel dettaglio le previsioni per Santa Maria degli Angeli. Nella relazione iniziale – dice la Pro loco di Santa Maria affrontando in parte il problema “bilancio”, per il settore di sua competenza, l’assessore si è soffermato su semplificazione dei procedimenti, digitalizzazione archivio, variante al prg e sua attuazione, standard urbanistici, funzioni della commissione edilizia. Nel dettaglio, con la sollecitazione e le istanze di molti consiglieri, si sono affrontati gli argomenti delle strutture scolastiche, definizione del Puc (sia parte A che B) che interessa la farmacia comunale e l’ex fornace Briziarelli, area ex Montedison, zona industriale di S.M.A. , ultimo ma non ultimo, il riutilizzo dell’attuale scuola primaria Giovanni XXIII dopo il riassetto globale delle strutture scolastich . “Il dibattito, ampio ed interessante – conclude la Pro loco – ha fornito indicazioni e risposte a molti degli argomenti trattati e spunti di approfondimento per gli altri”

