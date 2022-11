Scuole al freddo ad Assisi, problemi in due plessi: botta e risposta Lega – giunta

Scuole al freddo ad Assisi, ci sarebbero problemi alla Frate Francesco e Galeazzo Alessi. Lo segnala la Lega Assisi, con i consiglieri Francesco Mignani e Jacpop Pastorelli, ma la giunta non ci sta e replica piccata: “Gli impianti di riscaldamento sono in funzione dal 7 novembre in tutte le scuole del comune di Assisi, nel rispetto delle regole del Piano Nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale”.

Secondo i consiglieri della “Le scuole Frate Francesco e Galeazzo Alessi sono al freddo e al gelo e sale la protesta dei genitori. A comunicarci questo disagio – scrivono i consiglieri Francesco Mignani e Jacopo Pastorelli – sono numerose famiglie del territorio, preoccupate del fatto che il perdurare di queste problematiche è causa di continui di raffreddori, stati influenzali per i loro figli, di grande disagio lavorativo e spese aggiuntive per tamponi e farmaci. Con i primi freddi purtroppo iniziano i primi problemi e ancor una volta l’amministrazione, appare impreparata ad affrontare e risolvere tempestivamente i guasti tecnici che si verificano nei nostri plessi scolastici”.

Oltre alle scuole al freddo la Lega ricorda come “Questa estate è stato il caso della scuola di infanzia Cimino, nella quale i bambini presenti, hanno risentito del grande calore estivo, perché nella nuova e moderna struttura non erano stati previsti i condizionatori d’aria. Come Lega di Assisi, siamo di nuovo dispiaciuti nel denunciare questi accaduti che e che al di là della imprevedibilità tecnica, necessiterebbero da parte degli uffici e degli assessorati di competenza di una verifica preventiva sullo stato degli impianti, prima dell’inizio di ogni anno scolastico. Vorremmo rassicurare le famiglie, in relazione alla tempistica degli interventi e il ripristino del normale funzionamento degli impianti di riscaldamento, ma ad oggi non ci è dato sapere quanto durerà questo stato di cose e se si stia già provvedendo. Riteniamo opportuno tuttavia continuare ad essere al fianco dei genitori e dei loro ragazzi con l’unico strumento che abbiamo che è quello di mettere in evidenza i fatti nella loro interezza”.

Come detto la giunta fa sapere di attenersi al piano governativo che “prevede un’impostazione della temperatura a 19 gradi negli ambienti scolastici (un grado in meno rispetto allo scorso anno) ed è ciò che viene assicurato in tutti gli edifici scolastici di ogni ordine e grado nel territorio. Alla scuola Frate Francesco sono in corso di ultimazione i lavori di riqualificazione energetica della centrale termica, che hanno subito degli imprevisti per il ritardo di consegna di alcuni materiali; la direzione dei lavori, continuamente sollecitata dagli uffici tecnici comunali, ha assicurato che per la settimana prossima l’impianto sarà in funzione a pieno regime. Alla scuola Alessi, nonostante tutte le preventive verifiche fatte sugli impianti che vengono effettuate ogni anno a inizio anno scolastico, si è verificata una perdita importante nell’impianto che è già in corso di riparazione da parte della ditta che gestisce gli impianti termici e che garantirà la ripresa funzionale degli impianti già domani (16 novembre, ndr)”. L’amministrazione comunale infine “stigmatizza il fatto che ogni imprevisto tecnico venga strumentalizzato a livello politico, mentre è sotto gli occhi di tutti che questa amministrazione ha investito come nessuna altra sulle scuole in termini di riqualificazione degli edifici e degli impianti”.

Foto in evidenza Erik Mclean | via Unsplash

© Riproduzione riservata