Asilo nido comunale troppo caldo: la Lega raccoglie le proteste dei genitori

Fa troppo caldo nelle aule dell’asilo nido comunale d’infanzia a Santa Maria degli Angeli, protestano i genitori. A renderlo noto i consiglieri del Gruppo Lega Francesco Mignani e Jacopo Pastorelli che in questi giorni torridi hanno raccolto le lamentele dei genitori dei bimbi che frequentano questo asilo, che sembrerebbe al momento sprovvisto di qualsiasi mezzo di raffreddamento delle aule. Oltre a questo, all’esterno della struttura non è stata fatta alcuna manutenzione del verde tanto che l’erba alta impedirebbe ai bambini di uscire a giocare nelle zone di ombra.

Inaugurata lo scorso settembre, la struttura accoglie – da settembre a metà luglio – 30 bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni. Il plesso si inserisce nel programma di inserimento scolastico 0-6 anni e ha come scopo l’integrazione tra la scuola materna (3-6 anni) e l’asilo nido (appunto 3 mesi-3 anni). Il costo complessivo dell’opera è stato di 674 mila euro, di cui 100 mila donati dall’associazione giapponese Sukyo Mahikari e 74 mila dalla Regione, il resto dal Comune di Assisi. Ma per la Lega sarebbe goà fonte di problemi: “Come al solito l’amministrazione non ha nessuna visione dei suoi progetti – spiegano i consiglieri – L’asilo nido comunale è stato inaugurato a settembre dello scorso anno e definito da sindaco, giunta e consiglieri come ‘un sogno che diventa realtà’. Ci sembra invece che l’amministrazione abbia dimenticato questi bambini al caldo, senza curarsi delle richieste dei genitori”.

© Riproduzione riservata