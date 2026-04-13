Sicurezza sulla SP 404, Barbarito (FdI): “Non più rinviabili interventi in via de’ Mietitori”

Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio provinciale, Jacopo Barbarito, ha presentato nei giorni scorsi un’interpellanza al Presidente della Provincia per richiamare l’attenzione sulle gravi criticità in materia di sicurezza stradale lungo la SP 404, in particolare nel secondo tratto, ricadente nei territori comunali di Assisi e Bastia Umbra, in corrispondenza di via San Francescuccio de’ Mietitori.

“Si tratta di un’arteria che presenta caratteristiche sia urbane che extraurbane e che da tempo evidenzia problemi rilevanti sotto il profilo della sicurezza e della viabilità – dichiara Barbarito – Il tracciato, pianeggiante e in gran parte rettilineo, favorisce velocità elevate da parte di automobilisti, motociclisti e mezzi pesanti, soprattutto in ingresso e uscita dalla zona industriale di Santa Maria degli Angeli”.

Il consigliere sottolinea come la situazione sia aggravata dalla presenza di numerosi accessi privati e attività produttive a ridosso della carreggiata della SP 404, elementi che aumentano significativamente il rischio per residenti e utenti della strada. “Negli ultimi tempi si è assistito a un preoccupante susseguirsi di incidenti – prosegue – Solo nelle ultime settimane si sono verificati tre sinistri di rilievo, l’ultimo dei quali, lo scorso 1° aprile, ha comportato anche lo schianto di un veicolo contro l’antica chiesa, rimasta gravemente danneggiata”. (Continua dopo il video – link diretto)

Da qui la richiesta di un intervento immediato per la SP 404: “Non è più possibile rinviare azioni concrete per mitigare questi rischi. È necessario verificare l’adeguatezza della segnaletica esistente e dei dispositivi di sicurezza, oltre a valutare ulteriori misure in grado di ridurre la velocità e aumentare la tutela dei cittadini”. Barbarito chiede inoltre un coinvolgimento diretto dei Comuni interessati: “È fondamentale avviare un confronto con le amministrazioni di Assisi e Bastia Umbra per individuare soluzioni condivise ed efficaci. I residenti segnalano da tempo queste criticità e meritano risposte concrete”. Attraverso l’interpellanza, il capogruppo di Fratelli d’Italia sollecita quindi la Provincia di Perugia a chiarire quali iniziative intenda adottare in tempi brevi per migliorare la sicurezza e ridurre i rischi lungo uno dei tratti più problematici della viabilità locale.

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