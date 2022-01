Stefania Proietti candidata presidente della Regione Umbria? “Mai dire mai”

Stefania Proietti candidata presidente della Regione Umbria? La domanda non è nuova – AssisiNews lo aveva già chiesto alla prima cittadina di Assisi all’indomani della rielezione al primo turno – ma ora a chiederlo alla neo-eletta presidente della Provincia di Perugia è Passaggi Magazine.

“Sono stata rieletta sindaco il 4 ottobre, giorno della festa di San Francesco, e il mandato durerà sino al 2026, anno in cui si celebreranno gli ottocento anni dalla morte del santo. Lei capisce come per una credente come me questi siano dei segni molto importanti. Il Centenario, poi, può essere per Assisi una grande opportunità da molti punti di vista…”, premette il sindaco Stefania Proietti, che però – pungolata all’intervistatrice Gabriella Mecucci – si dimostra ‘aperturista’.

“Aveva detto no anche per la Provincia e poi ci ha ripensato?”, la domanda di Passaggi Magazine. E questa è la risposta della prima cittadina assisana: “Ha ragione. E forse dopo questa recente esperienza la risposta più corretta sarebbe mai dire mai. Vedremo.. La vittoria alla Provincia dimostra che se i civici e i partiti riescono a mettersi insieme, ad avere un progetto serio e coerente, a non cedere ai personalismi e alla ricerca delle poltrone, allora i cittadini li capiscono e li premiano. Il confronto con loro deve essere caratterizzato dall’ascolto e dal dialogo schietto. L’ho detto anche alla prima riunione del Consiglio provinciale: dobbiamo aprire le porte e le finestre di questo Palazzo”.

Come detto non è la prima volta che Stefania Proietti dice ‘mai dire mai’ alla Regione: alla domanda postale dal direttore di AssisiNews Stefano Berti il sindaco fresco di rielezione diceva: “Gli eventi ci hanno mostrato che può succedere di tutto. Ma io lavoro per il 2021-2026, cinque anni fa scrivevo che avrei dedicato ogni minuto della mia vita a questa città. Tutti riconoscono che questo impegno c’è stato. Essere rieletti il 3-4 ottobre del 2021, verso il 2026, ci ha riempito di gioia. Poi ben venga il protagonismo di Assisi in Regione e anche in Parlamento, ma possono essere protagoniste anche altre persone che non sono Stefania Proietti. Vorrei fare da staffetta in questi cinque anni, staffetta significa anche ‘costruire’ chi può avere un ruolo nella Regione Umbria, dove sicuramente Assisi deve essere rappresentata. Ora c’è Pastorelli, che spesso sollecitiamo. Ma la Regione deve riconoscere che senza Assisi non c’è l’Umbria e che se riparte Assisi riparte l’Umbria. Io spero vivamente di essere sindaco di Assisi tra cinque anni, poi appunto (ride) mai dire mai… Spero di meritare la fiducia del consesso consiliare e dei nostri cittadini, la politica si fa per loro e per l’amore della comunità“. (Link diretto al video dell’intervista)

