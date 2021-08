Stefania Proietti si (ri)presenta: “Ci attendono sfide importanti” (foto-video)

“Noi parleremo solo di quello che vogliamo fare per il futuro di Assisi, di speranza, rinascita e ripartenza. Non parleremo male, ma solo di competenze al servizio della Città”. Parola di Stefania Proietti, che ha prestato stamattina la sua ricandidatura insieme al patto civico composto da Assisi Domani e Assisi Civica, con Pd/progressisti#21 e Movimento 5 Stelle. Insieme a loro, Autonomi e Partite Iva, Italia Viva, Socialisti, Azione, Civici X, Demos e Insieme. Nel corso della conferenza stampa è stato anche ricordata la situazione afghana e il sindaco ha fatto sapere che la città è pronta ad ospitare alcuni profughi: “Abbiamo chiesto alla Prefettura – ha anticipato – di darci anche strumenti straordinari per una situazione non ordinaria”. Alla fine della conferenza stampa, anche un minuto di silenzio per la tragedia afghana. (Continua dopo il video)

“Prendiamoci cura l’uno dell’altro ad Assisi stiamo realizzando quello che ci si auspica a livello nazionale, una larga coalizione di movimenti e partiti. Da Assisi parte un progetto che ha una validità che va oltre questa tornata elettorale”, le parole di Stefania Proietti, che ha ricordato la “rivoluzione culturale di cinque anni fa e di una compagine che si ripresenta rinnovata e forte di una esperienza raggiunta in anni difficili di governo. Allora, nel 2016, Assisi fu apripista in politica e oggi ci ritroviamo a proporre un progetto più lungimirante, ancora più consapevole e più aperto alle energie positive della città. Questa coalizione è composta da una squadra piena di entusiasmo che vuole continuare a prendersi cura delle cittadine e dei cittadini, vuole continuare a essere al servizio degli altri, della comunità, di tutta questa città. Da Assisi oggi parte un progetto che mette al centro il cittadino in un Patto Civico che unisce la politica più alta, con un bagaglio di esperienza e di novità, in un percorso di armonia, che pensa alla crescita e al benessere, di tutti, in particolare dei più deboli, con coraggio, competenza e impegno”.

“Attorno a Stefania partiti coesi, sin dall’annuncio della ricandidatura. Con Assisi Civica – le parole del segretario Gianfranco Martorelli – siamo in campo in maniera determinata. Vogliamo continuare il lavoro e siamo pronti ad affrontare nuove sfide. Alla coalizione di governo si sono aggiunti il M5S e gli altri partiti e movimenti, tutti coesi verso un solo obiettivo, si è irrobustita la compagine del civismo, di persone che hanno riscoperto al bellezza della partecipazione e vogliono prendersi cura della nostra comunità. Con convinzione ed entusiasmo sosteniamo Stefania Proietti a continuare nel governo della città, oggi come nel 2016”.

“Siamo una formazione civica in cui sono confluiti o hanno trovato ‘casa’ diverse anime politiche con radici comuni”, le parole di Massimo Paggi, di Assisi Civica. “Siamo insieme per la giustizia sociale e cittadinanza attiva. Riteniamo Stefania sia la persona capace e con qualità per rappresentare questa città che ha una dimensione e immagine mondiale. Personalmente mi ha convinto a scendere in politica, una politica che incide sulle persone”. Nel programma, ospedale e casa di riposo, abbattimento barriere architettoniche, spazi per cultura e socialità, con uba politica gentile che prevede: ascoltare, verificare e agire”.

Per Mauro Casciola, segretario Pd, “abbiamo l’impegno e la convinzione di associare il Pd al nome di Proietti, stiamo dedicando grande attenzione alla lista e alla campagna elettorale. Il Pd c’è, non poteva essere altrimenti. Ci abbiamo creduto nel 2016, quando con coraggio proponemmo la candidatura di Stefania Proietti, la candidatura di un civico allora fu vista come una scommessa. Noi ci abbiamo creduto allora, abbiamo seguitato a crederci anche in questi anni, pur nelle difficoltà oggettive che si sono presentate e ci vogliamo ancora puntare. Oggi partiamo con un progetto nuovo, con noi ci sono i progressisti#21, l’associazione politica formata da amici del centrosinistra, e l’unione è intorno a un patto di continuità che per certi aspetti sarà un progetto di rinnovamento e cambiamento. Abbiamo gli stessi valori, le stesse visioni, in più l’esperienza della compagine che ha governato e quindi noi del Pd ci siamo con la stessa determinazione di 5 anni fa”.

Infine, Fabrizio Leggio del Movimento 5 Stelle: “Sosteniamo Stefania Proietti dopo analisi ponderata: ha dimostrago di essere un ottimo amministratore, con competenza e impegno. Le sue sensibilità politiche sono decisamente affini alle nostre: l’etica pubblica, la lotta alle inefficienze e agli sprechi, l’impegno per l’ambiente, la lotta alle diseguaglianze sociali. Non a caso già 5 anni fa si era tentato di intraprendere un percorso insieme, i prossimi 5 anni saranno importanti per la città di Assisi, il 2025 anno del giubileo, il 2026 l’ottavo centenario della morte di San Francesco”.

E, successivamente, dalla pagina Facebook del M5S si fissano alcune priorità: “La nostra intenzione è quella di avere un ruolo attivo nell’amministrazione dei prossimi 5 anni, che ponga al centro il tema della tutela del patrimonio paesaggistico e ambientale, a partire dalla revisione dell’attuale Piano Regolatore e dal tema della delocalizzazione delle ex Fonderie Tacconi di Santa Maria degli Angeli, e su questi argomenti saremo incalzanti.

Il momento storico è difficile, i cambiamenti climatici sono ormai più che tangibili e richiedono azioni concrete fin da subito, da declinarsi anche su scala locale. L’organizzazione e il rilancio dell’attività turistica, che da sempre ha un ruolo centrale nell’economia del territorio ed è fonte di occupazione e di reddito per molte famiglie, lo sviluppo di iniziative sociali e aggregative per i giovani e per gli anziani, sono alcuni degli argomenti sui quali pensiamo di poter dare un contributo. La pandemia ha lasciato molte famiglie ed imprese in difficoltà e le aspettative della gente sono enormi. In una situazione del genere c’è bisogno di continuità, non ci possiamo permettere un periodo di inevitabile transizione. Vogliamo dare il nostro contributo a questa continuità, perché possa avere quel pizzico di discontinuità di cui ha bisogno”.

A conclusione degli interventi, il sindaco Stefania Proietti ha ringraziato i presenti e ha aggiunto che “la sfida è veramente importante alla luce dei fatti eccezionali di questo quinquennio e di quanto dovrà ancora essere fatto per il bene comune, per le persone, per l’ambiente, per una città che ha due dimensioni, una locale e una di respiro internazionale, che, come ha chiesto Papa Francesco, è destinata a diventare una città-messaggio con sempre maggiore attenzione ai bisogni della gente e sempre più coraggio perché di aver coraggio non ci si pente mai”. In sala anche i vari rappresentanti degli altri partiti e movimenti che appoggiano la coalizione, e cioè Italia Viva (Emanuela Mori, coordinatore provinciale), Psi (segretaria provinciale Carlotta Caponi) Civici X (Gianni Codovini, coordinatore regionale consulta enti locali), Demos (onorevole Mario Giro), Insieme (professore Stefano Zamagni), Progressisti#21 (Ettore Anselmo), Autonomi e Partite Iva (Francesco Vendetti).

