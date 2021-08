Eventi ad Assisi, dal 27 al 29 agosto 2021: Palio di San Rufino, Birba chi legge, A cena con Francesco e… non solo!

Tante iniziative per grandi e piccoli in tutto il territorio: il programma e i cambi alla viabilità

Anche questa settimana tanti eventi ad Assisi, con la partenza del Palio di San Rufino 2021 e di Birba chi legge, la festa delle storie per bambini e ragazzi. Tutte le iniziative dal 27 al 29 agosto 2021 si svolgono nel pieno rispetto delle normative anti Covid e come sempre nel rispetto della sostenibilità ambientale. La guida è tratta dagli eventi segnalati su visit-assisi.it. Per ulteriori informazioni sugli eventi del weekend e non solo, è possibile consultare anche www.assisieventi.it

Fino al 27 agosto continua l’88° Congresso nazionale di esperanto a Santa Maria degli Angeli. Il 26 agosto va in scena “ItinerDante – Street Tour” di Eugenio di Fraia, inserito all’interno delle celebrazioni di Assisi per Dante. Il 26 si apre anche il ricco programma del Palio di San Rufino, organizzato dalla Compagnia Balestrieri di Assisi. Cambierà tra l’altro la viabilità: dalle 18 di stasera, 25 agosto 2021, e fino alle 2 di venerdì 27, è previsto il divieto di circolazione per tutti i veicoli, escluso i titolari di autorizzazioni per il montaggio e lo smontaggio delle strutture del mercato e degli spettacoli. In Piazza San Rufino, dalle 16 fino al termine delle manifestazioni sia il 28 che il 29 agosto, divieto di sosta per tutti i veicoli. Infine divieto di circolazione per tutti i veicoli in via del Turrione, via Porta Perlici (dall’intersezione con via del Comune Vecchio a Piazza San Rufino), via Santa Maria delle Rose e Piazza Dan Rufino, dalle 17.30 fino al termine della manifestazione il giorno 28 agosto, e dalle 16 invece il giorno 29 e sempre fino al termine della manifestazione.

Tra gli eventi ad Assisi continuano le visite guidate gratuite di “Assisi 20 anni di Unesco”, stavolta all’Eremo delle Carceri. Giovedì 26 agosto 2021 alle 16.30, per un massimo di 30 persone e con una durata di 90 minuti. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Associazione Guide Turistiche dell’Umbria, con prenotazione obbligatoria a tel. 075 8138680 – biglietteria.iatassisi@coopculture.it (ore 10.00/17.00 tutti i giorni).

Il 27 agosto continua il Palio di San Rufino e comincia Birba chi Legge, Festa delle Storie per Bambini e Ragazzi (qui il calendario degli eventi>). In programma anche, fino a domenica, il convegno “Scienza e Fede”, a cura dell’Associazione “Assisi nel vento” e della Pro Loco Santa Maria degli Angeli. Info e prenotazioni info@prolocosantamariadegliangeli.com. Proseguono le presentazioni di Assisi oltre le Mura Racconta, che stavolta tocca Santa Maria degli Angeli con un’iniziativa in programma al Valle di Assisi alle 18.30. Nella serata di venerdì, dalle 21.30 alle 23, al Museo della Memoria-Assisi 1943-1944, un tuffo nella storia e nella memoria, quando Assisi salvò 300 ebrei. Visita guidata, musiche, letture e testimonianze. Prenotazione obbligatoria: assisimuseodellamemoria@gmail.com

Il 28 agosto tra gli eventi ad Assisi da segnalare, il prosieguo del Palio di San Rufino, Compagnia Balestrieri di Assisi e Birba chi Legge, Festa delle Storie per Bambini e Ragazzi, l’iniziativa Nobilissimo Tourdion, organizzata dalla Nobilissima Parte de Sopra. Alle 16 l’AGTU organizza “San Francesco e la Basilica con gli occhi di Dante”. Una visita guidata tematica, ricca di suggestioni letterarie e artistiche, nata nell’ambito delle Giornate Dantesche 2021 che celebrano i 700 anni dalla morte di Dante, all’interno della Basilica di San Francesco. Il costo è di 10 euro a persona, più 2.50 euro per il noleggio degli auricolari e la prenotazione dell’ingresso alla Basilica di San Francesco. La prenotazione è obbligatoria: info@assoguide.it/ 075.815228 / 339.3390103. Appuntamento ore 16:00 presso l’ufficio informazioni nella Piazza Inferiore della Basilica. L’iniziativa è inserita tra gli eventi ad Assisi dedicati a Dante.

Al Bosco di San Francesco, nell’ambito di Sere FAI d’estate, l’iniziativa Creature notturne, con ritrovo alle 20.15 al Complesso di Santa Croce. Dopo una breve presentazione dedicata agli animali che popolano il bosco di notte, un esperto zoologo ci accompagnerà lungo i sentieri e le radure alla ricerca delle loro tracce e di altri segnali della loro presenza. Sarà un risveglio dei sensi, un viaggio nel mistero e nell’oscurità della notte in compagnia di un grande esperto: Angelo Barili. Munirsi di torcia e scarpe comode! Info su costi e prenotazione obbligatoria ai seguenti contatti: 075-813157 – faiboscoassisi@fondoambiente.it

A Costa di Trex, appuntamento culturale, sabato 28 agosto a partire dalle 19,30 con il ‘Concerto al tramonto’ a cura della Cappella musicale di San Francesco, diretta dal maestro padre Giuseppe Magrino Ofm Conv. L’evento, organizzato dalla Pro loco di Costa di Trex, si inserisce in una serie di iniziative messe in calendario al posto della tradizionale festa del Raduno degli amici de Montagna che, a causa della situazione pandemica, è stata reinterpretata sotto una nuova forma. “L’ensemble – spiega una nota della Pro loco – si esibirà all’aperto nell’area verde accanto alla chiesa parrocchiale dove la conformazione dello spazio è tale da creare un anfiteatro naturale che consentirà, tempo permettendo, di apprezzare uno dei tramonti più belli da vedere sul monte Subasio”. L’iniziativa, che prevede un contributo individuale di 15 euro, continuerà con un conviviale nella stessa area nel rispetto delle normative anti-Covid. Per prenotazioni bisogna contattare il seguente numero telefonico: 333-8579466.

Infine, domenica 29 agosto, oltre al Palio di San Rufino, a Birba chi Legge, dalle 21 alle 23 a Santa Maria degli Angeli Video e Teatro su Dante Alighieri, a cura di Compagnia In e Pro Loco Santa Maria degli Angeli (info e prenotazioni: info@prolocosantamariadegliangeli.com), mentre la Pro Loco di Petrignano, nello stesso orario, organizza l’incontro “Dante/Darte – Inferni, purgatori, paradisi”. Dalle 9 alle 17, infine, Ali Subasio propone “Il sogno di Icaro volare volare ogni altra epoca”. Appuntamento alle 9 a Piazza Santa Chiara e alle 11 partenza per proseguire la tappa in direzione Monte Subasio dove i piloti di parapendio effettueranno il volo con atterraggio a Rivotorto di Assisi.

“A cena…con Francesco”: i piatti amati dal santo raccontati dagli storici e serviti a tavola. È l’originale iniziativa proposta dalla Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli, tradizionale luogo di condivisione e incontro dei frati francescani. L’appuntamento, aperto a tutti, è per domenica 29 agosto 2021. Si comincia alle 19 con un aperitivo nei giardini all’ombra della Porziuncola e la presentazione del libro “Il cibo di Francesco. Anche di pane vive l’uomo”. Gli autori Giuseppe Cassio, storico dell’arte, e Pietro Messa, frate minore docente alla Pontificia Università di Roma, racconteranno i cibi preferiti dal santo desunti dalle fonti francescane.

Alcune delle prelibatezze, compreso il dessert, si potranno poi gustare alla cena che seguirà alle 20 sempre alla Domus Pacis, allietata dalle musiche antiche de “I Trobadores”. Il menu “medievale”, infatti, prevede antipasto, torta al testo con erba e salsiccia, coratella d’agnello, crostini con paté di fegatini, zuppa di farro spezzato, oca arrosto, patate arrosto e, appunto, mostaccioli, vinsanto e rocciata (costo 25 euro; info e prenotazioni: 075-8043530). Nel prezzo della cena è compresa anche la visita guidata all’Antico conventino e al Museo della Porziuncola, aperta comunque a tutti gli interessati, a partire dalle 16.30 (ingressi contingentati, prenotazione obbligatoria). Info e prenotazioni, 075-8043530

