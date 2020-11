Stefano Pastorelli candidato sindaco alle amministrative 2021? “A disposizione se me lo chiedono”

Stefano Pastorelli candidato sindaco alle amministrative 2021? L’idea è ‘lanciata’ durante un’intervista della Web tv della Lega Giovani Umbria, che ha intervistato l’attuale capogruppo leghista a Palazzo Cesaroni. Interpellato sulle prossime elezioni amministrative ad Assisi, Stefano Pastorelli ha spiegato che “come centrodestra cerchiamo di essere uniti, al contrario del 2016, quando siamo andati divisi, soprattutto per quanto riguarda le anime civiche che negli anni hanno dato un loro contributo importante. Invece andammo divisi, consegnando il Comune al centrosinistra, purtroppo”. (Continua dopo il video)

“Si parla tanto del candidato sindaco – ha aggiunto Stefano Pastorelli nell’intervista – noi partiamo dal presupposto che non debba avere necessariamente una tessera di partito, ma debba essere la miglior persona che in questo momento storico possa dare risposte ai cittadini. Assisi rappresenta una figura, non solo per l’Umbria e per l’Italia ma a livello mondiale, con Francesco e Chiara, e va guidata come tale”.

“Stiamo lavorando e speriamo di raggiungere presto un’intesa, sulla figura del candidato sindaco ma anche su un programma importante e all’altezza, molto incentrato sul turismo”, ha detto ancora il capogruppo leghista, secondo cui “Bisogna incrementare il turismo e prendere quei segmenti ad oggi poco presenti, come ad esempio quello sportivo. Incentivare e implementare le strutture che possano portare turismo, tenendo presente la fortuna che abbiamo in questo momento, una giunta regionale di centrodestra e amica, che può portare un piccolo contributo, in termini economici, di idee o altro”.

E alla domanda se Stefano Pastorelli potrebbe essere candidato come sindaco, il diretto interessato non si tira indietro: “Sono al servizio dei cittadini, appartengo a un partito, la Lega, da 14 anni, sono a disposizione. Se Matteo Salvini o Virginio Caparvi mi chiedono di mettermi a disposizione non dirò di no ma sono convinto che troveremo soluzioni adeguate per la città di Assisi. Mi sentirei lusingato e resto a disposizione, non chiudo la porta, ci mancherebbe”.