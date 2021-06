Strade di montagna, Assisi Domani alla Lega: “Impegno per milioni di euro”

“Il consigliere regionale Stefano Pastorelli cerca di esprimere le sue funzioni all’esterno piuttosto che all’interno del consiglio regionale e andare in mezzo alla gente con gazebo e selfie è l’unica cosa che sembra saper fare bene. Impiega così tanto tempo in queste attività da non rendersi conto che la ex SS 444 da lui segnalata è una SR ovvero una “Strada Regionale”, quindi anche i finanziamenti per la manutenzione sono di competenza REGIONALE, con l’ovvia conseguenza che è proprio LUI -in quanto capogruppo del maggior partito di governo della Regione- che dovrebbe sollecitare la “sua” Giunta regionale affinché impegni le necessarie risorse per il ripristino della S.R. 444 (ex S.S. 444) e delle altre strade di montagna sempre di proprietà regionale”.

Lo si legge in una nota di Assisi Domani che replica alla Lega sulle strade di montagna. Secondo la civica del sindaco, “Le distrazioni di Pastorelli (e della Lega che rappresenta) accentuate in alcuni periodi dell’anno soprattutto estivi, sono tuttavia note ed è per questo che il Sindaco Proietti segnalò alla Protezione Civile e al Ministero delle Infrastrutture il forte degrado -notevolmente accentuato agli eventi sismici del 2016- delle varie strade regionali e provinciali, oltreché di quelle comunali, ottenendo l’inclusione anche delle stesse strade regionali/provinciali (che attraversano il territorio comunale) nel Piano Strade Anas 5° e 6° stralcio con conseguente assegnazione di risorse. Grazie all’impegno del Sindaco Proietti e dell’amministrazione di Assisi sono stati stanziati oltre 500.000 euro per la SR444, oltre 700.000 euro per la SP249 (Assisi-Armenzano-Spello), oltre 500.000 euro per la SP 251 (strada di San Benedetto), oltre 170.000 euro per la SP147 (Viole-Assisi-Ospedalicchio)”.

“Quindi, mentre Pastorelli fa i selfie e pensa ai gazebi e alle spaghettate, il Sindaco Stefania Proietti del Comune di Assisi fa il “cercatore” ed ottiene le risorse finanziarie anche per le strade regionali/provinciali – oltre 2 milioni di euro – dei quali Pastorelli non ne conosceva, ed evidentemente non conosce ancora, neanche l’esistenza. A quelli si aggiungono ulteriori 8 milioni di euro a fondo perduto per interventi su strade comunali (oltre ai circa 5 milioni di lavori già eseguiti), con progettazione e realizzazione ad opera di Anas che ne sarà soggetto attuatore: Santa Maria di Lignano, madonna dei Tre Fossi, Sant’Anna, la Concia, Costa di Trex, Armenzano e Nottiano, Pieve San Nicolò, Porziano, Fosso San Benedetto, Petrata-Ponte Grande, San Damiano, Collicello, intercomunale Assisi-Cannara (vedi tabella). Ringraziamo come sempre il consigliere regionale della Lega Pastorelli – conclude la nota – che ci da modo di ricordare ai nostri cittadini come stanno veramente le cose!

