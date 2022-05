Strade provinciali, controreplica di Leonelli (FdI): “Autovelox e sanzioni non sono una risposta”

Botta, risposta e controrisposta sulle strade provinciali dell’assisano. Dopo la nota con cui si segnalavano problematiche per le strade provinciali di Castelnuovo e Tordandrea, la Consigliera M5S Isabella Fischi è intervenuta a difesa dell’operato del Sindaco di Assisi (e Presidente della Provincia), affermando che “la SP 410 è una delle strade dove si elevano più sanzioni per violazioni del Codice della Strada”. Lo segnala Fratelli d’Italia Assisi, sottolineando anche come la consigliera Fischi abbia “preannunciato anche l’installazione di autovelox”. Ma il segretario Michele Leonelli non ci sta: “I problemi, quindi, pensano di risolverli con repressione e sanzioni?”, si chiede.

In realtà la nota cui si fa riferimento a proposito dei problemi delle strade provinciali è quella dell’amministrazione comunale (come visibile su Facebook, che Fischi ha rilanciato), in cui si segnala che “Oltre 200 verbali per eccesso di velocità sono stati elevati dalla polizia locale dal primo gennaio di quest’anno a oggi. Tale cifra riguarda la strada provinciale 410 che attraversa Castelnuovo e i provvedimenti sono stati necessari per garantire maggiore sicurezza ai pedoni e agli automobilisti. I verbali contestati solo nella zona di Castelnuovo rappresentano circa un terzo di quelli elevati per la stessa infrazione su tutto il territorio comunale”. Quanto all’autovelox, “l’installazione deve essere autorizzata dalla Prefettura. Con precisione la richiesta è stata inviata il 4 luglio scorso, poi il 3 ottobre la Prefettura ha risposto richiedendo ulteriori approfondimenti con particolare riguardo al tasso di incidentalità e al numero delle infrazioni rilevate, ulteriori approfondimenti che sono in corso di trasmissione”.

Come detto però Fratelli d’Italia non ci sta: “Siamo sempre alle solite promesse di futuri ed imprecisati interventi e, su Tordandrea, tra l’altro, non si è detta una parola.

Le persone hanno bisogno di opere concrete e di servizi ed è ora che alle parole seguano i fatti”, afferma Leonelli, segretario assisano del partito di Giorgia Meloni.

