Strade provinciali, Leonelli (FdI): “Problemi di sicurezza, servono interventi”

“Lungo le strade provinciali 408 e 410 che attraversano i centri urbani di Castelnuovo e Tordandrea ci sono diversi problemi relativi alla sicurezza e alla viabilità che è ora di affrontare e risolvere”. È quanto dichiara il coordinatore comunale di Fratelli d’Italia, Michele Leonelli, appellandosi al sindaco e presidente della Provincia, Stefania Proietti. “All’annoso problema della velocità dei mezzi in transito e del traffico pesante, si aggiungono difficoltà relative alla percorribilità da parte dei pedoni all’interno dei centri urbani e verso Santa Maria. Sarebbe opportuno prevedere attraversamenti pedonali rialzati, marciapiedi, sistemi di dissuasione o altri interventi utili a mitigare il rischio”, sottolinea l’esponente del partito di Giorgia Meloni. “A tal proposito, come circolo assisano, abbiamo interessato anche il nostro consigliere provinciale, Jacopo Barbarito, affinché rappresenti queste esigenze agli uffici provinciali, per valutare tutte le soluzioni praticabili, dal momento che ci sono state anche petizioni popolari da parte dei residenti, finora rimaste inascoltate”, conclude Leonelli.

Su tutt’altro fronte ma sempre a proposito di strade provinciali, nei giorni scorsi, nel corso di un incontro in Provincia di Perugia sulla viabilità e la sicurezza stradale, presenti la presidente della Provincia Stefania Proietti, i consiglieri provinciali Moreno Landrini e Jacopo Barbarito e l’assessore comunale bastiolo Stefano Santoni coadiuvato dai tecnici del Comune sulla viabilità e la sicurezza stradale nel Comune di Bastia Umbra, è stato fatto il punto sulle manutenzioni da qui al 2024. I fondi, 160.000 euro, serviranno per le manutenzioni che riguarderanno parte di via Santa Elisabetta, strada provinciale 404, via Torgianese e via Maccara oltre all’avvio di una progettazione ciclo pedonale della provinciale 404 che attraversa Costano nel tratto tra via De Rosa e via Amendola.

