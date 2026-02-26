Struttura polivalente allo stadio di Santa Maria, cantiere fermo: Forza Italia chiede chiarimenti (foto)

Che fine ha fatto la struttura polivalente presso lo stadio di Santa Maria degli Angeli? Se lo chiede Forza Italia, ricordando che “l’amministrazione in carica ne aveva parlato come di un’opera destinata a rivoluzionare lo sport e l’aggregazione sociale nel Comune, mentre oggi è un cantiere fermo, un’opera incompiuta. Oltre 584 mila euro destinati alla realizzazione della struttura polivalente presso lo stadio di Santa Maria degli Angeli. Oggi la situazione è evidente: un cantiere fermo e una struttura inutilizzabile”.

“I lavori, con avvio fissato al 13 novembre 2024 e un tempo contrattuale di 127 giorni, avrebbero dovuto essere conclusi. Non lo sono. Quando si impegnano oltre mezzo milione di euro, i risultati devono arrivare nei tempi previsti”, sottolinea il consigliere Francesco Fasulo. “I cittadini e le cittadine devono sapere perché il cantiere è fermo, chi doveva vigilare, quali decisioni sono state assunte e come sono state utilizzate le risorse”.

“La struttura polivalente rappresenta un’infrastruttura strategica per Assisi, Santa Maria degli Angeli e per tutte le frazioni del Comune. Non è un intervento marginale: è un investimento concreto sullo sport, sui giovani, sulle scuole, sulle associazioni e sull’intera comunità”, sottolineano da Forza Italia. In un’articolata istanza di accesso si chiede “progetto esecutivo ed eventuali varianti; contratto d’appalto e cronoprogramma; stati di avanzamento lavori e pagamenti effettuati; somme impegnate e liquidate; eventuali proroghe o sospensioni; verbali di fermo lavori; relazioni del RUP e del Direttore dei lavori; cause precise dell’interruzione; risorse necessarie per il completamento; nuovo termine realistico di consegna. “Vogliamo che i lavori ripartano, vengano completati nei tempi certi e che la struttura sia finalmente consegnata ai cittadini e alle cittadine di Assisi, di Santa Maria degli Angeli e di tutte le frazioni, affinché possano usufruirne pienamente per lo sport, per le scuole e per la vita associativa”.

© Riproduzione riservata