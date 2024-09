Strutture sportive abbandonate, l’attacco di Forza Italia Assisi alla giunta

“Si è lasciato tutto all’abbandono e non si è avuta una idea chiara di città, portando al tracollo il benessere sociale e facendo venir meno la gioia di stare insieme per l’assenza di strutture sportive, per le quali la gestione è stata disastrosa peggio che in altri settori”. Lo sostiene Evian Morani, segretario di Forza Italia Assisi. Ricco il “quaderno delle doglianze” dei forzisti: “È tutto abbandonato, campi da tennis con l’erba infestante dappertutto, campi polivalenti lasciati per i topi, palazzetti dello sport quasi tutti fuori norma, tendostrutture mai ultimate e molto altro. Il vizio della sindaca di apparire sempre ed in ogni luogo ha bloccato tutto lo sviluppo territoriale, il difetto di non conoscere le deleghe ha comportato un totale ritardo di programmazione”.

E ancora, “Bandi del PNRR non utilizzati, ricerca risorse assenti, bilanci viziati da poste inesistenti (vedi risorse per la piscina comunale e per il polo sportivo), mancanza di visione e di programmazione. La spasmodica ricerca del consenso spicciolo, della ostentazione al presenzialismo ha tolto tempo prezioso alla progettazione di una città complicata come Assisi. Il fatto di aver tenuto tutte le principali deleghe, di aver voluto rivestire incarichi su incarichi, addirittura anche come Priora del Piatto di Sant’Antonio, ha compromesso una crescita omogenea. Il benessere dei nostri cittadini negli ultimi anni è tracollato, è ora che tutti noi ne prendiamo coscienza.

© Riproduzione riservata