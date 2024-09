Palio de San Michele, pronti via alla manifestazione dopo l’incontro con Papa Francesco

Grande emozione per i rionali del Palio de San Michele e l’amministrazione comunale di Bastia Umbra che ieri, mercoledì 17 settembre, hanno incontrato Papa Francesco a margine dell’udienza generale del mercoledì. Il Santo Padre ha benedetto la statua di San Michele Arcangelo, il Palio della passata edizione 2023 e il Palio che sarà assegnato al termine dell’edizione di questo anno. “L’incontro con il Santo Padre è stata un’esperienza unica – le parole della presidente del Palio de San Michele Federica Moretti – un momento di riflessione importante che ricorderò per sempre. Nonostante la sua sofferenza fisica, ho avuto modo di conoscere la persona che si cela dietro l’enorme ruolo istituzionale che ricopre e Papa Francesco ha confermato di essere un uomo simpatico e brillante, lo stesso che abbiamo imparato a conoscere in questi anni. Ringrazio infinitamente Alessio per averci coinvolto in questo evento che, di fatto, rappresenta un traguardo straordinario sia per il nostro Palio che per la nostra città. Questa giornata resterà indelebile nella nostra storia. (Continua dopo il video – link diretto)

“Si tratta di una grande opportunità – spiegava la giunta comunale in una nota – per poter prendere parte ad un momento di spiritualità e arricchimento culturale e comunitario sotto la guida del Pontefice nel giorno precedente l’inizio del Palio, la nostra festa patronale. La parte più bella di questo viaggio è stata la possibilità di condividerlo con la nostra Città, mettendo in piedi una vera e propria occasione di comunità, socialità e anche divertimento per tantissime persone che magari avevano questo desiderio senza aver mai avuto possibilità di realizzarlo. Vedere tante persone felici al termine della giornata è forse il lascito più bello che potessimo ricevere. Grazie a tutte le persone coinvolte nell’organizzazione – conclude la nota – porteremo con noi questo ricordo di gioia, riflessione spirituale e condivisione a lungo nei nostri cuori e nella memoria collettiva della nostra Città, che per un giorno ha potuto essere nella giusta posizione accanto al Santo Padre”.

Tanti i rionali che hanno condiviso post e foto sui social; tra di loro proprio Moretti, che su Instagram ha pubblicato (foto in evidenza e foto sotto, ndr) lo scatto con Francesco, rappresentanti della giunta e rionali vari. Come noto e maltempo permettendo, la manifestazione bastiola prende il via stasera (19 settembre, ndr) con l’apertura delle taverne eno-gastronomiche e la cerimonia di apertura con la benedizione degli Stendardi e dei Mantelli del Presidente, del Coordinatore e dei 4 capitani dei Rioni; dal 20 al 23 settembre il Palio de San Michele entrerà nel vivo con le Sfilate, rispettivamente di rione Portella, San Rocco, Sant’Angelo e Moncioveta. Giovedì 26 settembre la seconda sfida tra i rioni con i Giochi in piazza. Sabato 28 settembre l’evento clou del Palio: la Lizza; Al termine della gara, la giuria tecnica decreterà la classifica delle sfilate e, in base ai punteggi ottenuti nelle tre prove (sfilate, giochi e lizza), verrà assegnato il Palio de San Michele.

