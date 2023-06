Tari, Lega e Fratelli d’Italia all’attacco della giunta: “Aumenti ingiustificati, è una batosta”

Dopo l’invito di Beppe Grillo lanciato dal palco della manifestazione organizzata dal Movimento 5 stelle a Roma contro il lavoro sottopagato e la precarietà – “Fate le brigate di cittadinanza, mettete il passamontagna e di nascosto andate a fare i lavoretti, mettete a posto marciapiedi, aiuole, tombini. Fate il lavoro e scappate”, le sue parole – gli attivisti del M5S Assisi (come ‘certificato’ anche su Facebook) si sono effettivamente mobilitati e, tra Assisi e Santa Maria, hanno piantato e innaffiato una pianta e raccolto la spazzatura. Un’azione che, complice anche l’arrivo delle cartelle Tari aumentate rispetto agli importi dell’anno scorso, ha scatenato le ironie della Lega. (Continua dopo la foto)

“L’episodio relativo agli esponenti del Movimento 5 Stelle che se ne vanno in giro di notte mascherati a raccogliere i rifiuti abbandonati a terra, oltre ad essere l’ennesima pagliacciata grillina non richiesta, rappresenta una bocciatura delle politiche del sindaco Proietti legate alla gestione dei rifiuti”, le parole dei consiglieri Francesco Mignani e Jacopo Pastorelli.

“Ci siamo sempre opposti in Aula a ogni aumento ingiustificato della Tari proposto dal sindaco Proietti e dalla sua giunta. Vere batoste per la tenuta economica del territorio – sostengono i due leghisti – che oltre a svuotare le tasche dei cittadini non hanno prodotto alcun miglioramento rispetto alla qualità del servizio offerto. Ora gli assisani sono costretti anche a subire la propaganda del Movimento 5 Stelle. Se da una parte possiamo solo lodare chiunque si impegni per il decoro, la pulizia e la sistemazione delle numerose criticità del territorio, dall’altra non possiamo non notare la modalità alquanto discutibile di questa iniziativa, di notte e senza farsi riconoscere, cosa tra l’altro vietata dalle vigenti norme”. (Continua dopo la foto)

“Cosa più importante ci chiediamo a cosa serva realmente questa pagliacciata visto che gli stessi grillini sono al governo della città e volendo avrebbero modi e mezzi per rendere strutturali queste iniziative, alla luce del sole e senza camuffarsi. O ancora meglio potrebbero impegnarsi per trovare risorse per calmierare l’aumento della TARI: questa si che sarebbe una iniziativa lodevole, tutto il resto è inutile e sterile propaganda. Alla luce di questa pensata – conclude la nota – ci chiediamo se sia venuta meno la fiducia del Movimento 5 Stelle rispetto all’amministrazione Comunale di Assisi e se non sia la prima di ulteriori iniziative adottate contro il Sindaco Stefania Proietti”.

Sul tema anche la breve nota del circolo assisano di Fratelli d’Italia: “Il Comune di Assisi – parola dei meloniani – sta recapitando a cittadini e imprese i bollettini per la TARI. Le sorprese sono amarissime, con aumenti generalizzati e quanto mai inopportuni, anche in considerazione della situazione economica post pandemia e dell’esplosione dei prezzi che si è avuta negli ultimi anni. Possiamo affermare che la vera sciagura per la nostra comunità è questa Amministrazione”.

