Turismo tra criticità e agevolazioni, il centrodestra chiede una discussione

Il consiglio comunale di Assisi “sostenga” la giusta protesta delle attività commerciali di Assisi legate al turismo. Lo chiedono i consiglieri della minoranza di centrodestra Giorgio Bartolini, Antonio Lunghi, Moreno Fortini, Luigi Bastianini, Emidio Fioroni e Ivano Bocchini, unitamente a un’analisi delle problematiche che coinvolgono l’amministrazione comunale per utilizzare le agevolazioni previste (superbonus) dal Decreto Rilancio 2020 ed interventi amministrativi messi in campo.”

La scorsa settimana in Piazza del comune ad Assisi si è rinnovato l’appuntamento settimanale con la manifestazione #noidimenticati dei commercianti di Assisi che ancora attendono ristori. “Incatenati nel deserto di una città bellissima e solitaria, incatenati alla disperazione di un anno di sacrifici, incatenati alle nostre attività vuote”, la spiegazione. La minoranza, “considerata la gravissima crisi economica che sta attraversando il nostro territorio e ritenendo che è giunto il momento di individuare delle strategie per uscire da questa situazione”, ritiene necessario discutere in Consiglio Comunale di due argomenti prioritari ridando anche centralità al Consiglio stesso.

Nello specifico, il Sostegno da parte del Consiglio Comunale di Assisi alla protesta delle attività commerciali legate al turismo della nostra città e richiesta pressante al ministero del Turismo per accogliere quanto richiesto da Confcommercio Nazionale di un emendamento alla legge di bilancio che tenga conto di quanto richiesto dalle attività commerciali legate al turismo. E appunto l’analisi delle problematiche che investono l’Amministrazione Comunale circa l’espletamento delle pratiche amministrative legate alle agevolazioni previste con l’introduzione del Superbonus nel decreto Bilancio 2020.

Per questo motivo la minoranza chiede l’inserimento del punto “Sostegno da parte del Consiglio Comunale di Assisi alla giusta protesta delle attività commerciali legate al turismo della nostra città ed analisi delle problematiche che coinvolgono l’Amministrazione Comunale per utilizzare le agevolazioni previste (SUPERBONUS) dal Decreto Rilancio 2020 ed interventi amministrativi messi in campo.”