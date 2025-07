Turismo e sport: vertice ad Assisi con l’assessore regionale Meloni

Impianti sportivi, piscina comunale, rigenerazione urbana, area del teatro Lyrick, Natale, eventi in vista dell’ottavo centenario francescano. Turismo e sport sono dunque i temi al centro della visita, nella giornata di lunedì 28 luglio 2025 ad Assisi, dell’assessore regionale al turismo e allo sport, Simona Meloni, che prima ha incontrato il sindaco Valter Stoppini e poi ha effettuato diversi sopralluoghi in città, accompagnata dal vicesindaco Veronica Cavallucci e dagli assessori Scilla Cavanna e Fabrizio Leggio.

Meloni si è anche confrontata con tecnici comunali per conoscere nel dettaglio il programma culturale e turistico della città, in vista della prossima stagione. Sono stati quindi illustrati i vari progetti in cantiere ed è stata rinnovata la volontà dell’Amministrazione comunale di promuovere un lavoro in rete con il territorio regionale, considerando anche che Assisi traina oltre il 25 percento del turismo dell’Umbria. Il vicesindaco Cavallucci ha ringraziato l’assessore Meloni “per l’attenzione e la collaborazione rivolte alla nostra città, in un momento storico così importante e in vista di grandi eventi e sfide che ci prepariamo a vivere in sinergia con la regione”. Meloni ha sottolineato “l’importanza della rete fra enti e della conoscenza diretta dei progetti dei vari territori, per trovare le soluzioni Dopo l’incontro su turismo e sport, la delegazione comunale ha anche accompagnato l’assessore regionale in un tour nel centro storico di Assisi, dove ha incontrato anche diversi giovani pellegrini provenuti da tutto il mondo, in visita alla città nell’ambito del Giubileo 2025.

© Riproduzione riservata