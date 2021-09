Turismo, sviluppo e ambiente, se ne parla domenica 26 ad Assisi

Turismo, sviluppo, ambiente è il tema dell’incontro che si svolgerà domani pomeriggio, con inizio alle 17, nella chiesa di Santa Caterina presso il Nun Assisi Relais, in piazza Matteotti.

L’evento, fortemente voluto da Stefania Proietti dalla mia coalizione, si incentrerà sulle tematiche connesse alle politiche del turismo e dell’accoglienza in una città come Assisi che da sola rappresenta il 25 per cento del turismo che arriva in Umbria. Sarà l’occasione per approfondire e spiegare come ottenere i contributi per le attività economiche inseriti nella legge partita da Assisi e denominata Città Santuario. Sarà l’occasione per un confronto con esperti del settore, con le associazioni di categorie, con i cittadini e le cittadine di Assisi, alla presenza di protagonisti del mondo economico e turistico come il sindaco di Firenze Dario Nardella, l’economista Leonardo Becchetti, il consigliere regionale Vincenzo Bianconi e il presidente di Incipit Consulting Paolo Desinano.

Con la città di Firenze esiste un rapporto antico basato su collaborazione e progettualità: abbiamo presentato insieme, Assisi e Firenze, la candidatura per il World Water Forum 2024, l’evento mondiale sull’acqua; siamo la prima città che ospita un’opera delle Gallerie degli Uffizi nell’ambito del progetto “Uffizi Diffusi” e martedì prossimo, alle 11, nella Sala ex Pinacoteca, sarà esposta per la prima volta l’opera del Maestro della Croce “San Francesco riceve le stimmate” alla presenza del ministro della Cultura Dario Franceschini e del direttore degli Uffizi Eike Schmidt.

