Uffici postali nelle frazioni, Cavallucci e Assisi Domani: “Riaprirli subito a pieno regime”

Riaprire gli uffici postali nelle frazioni a pieno regime. È l’appello dell’assessore Veronica Cavallucci e della lista civica Assisi Domani, che “ritiene il servizio prestato da Poste italiane un servizio pubblico essenziale in particolar modo nei piccoli centri e nelle frazioni, di fondamentale importanza per la popolazione ed imprescindibile soprattutto per la popolazione più anziana. Pertanto è fondamentale che, dopo i lunghi mesi dell’emergenza COVID, i gli uffici postali nelle frazioni tornino ad essere svolti con regolarità e orari completi in tutti gli uffici, anche e soprattutto quelli che sono nei piccoli centri. Questo problema è stato più volte posto all’attenzione dai cittadini e per questo è stato sottolineato da AD negli scorsi mesi sia agli organi di stampa che al Sindaco, la quale più volte ha scritto all’amministratore delegato e agli altri vertici di Poste Italiane, come molti altri sindaci purtroppo senza esito”.

“Apprendiamo perciò con soddisfazione e sosteniamo con forza il Comune di Assisi che parteciperà alla protesta che si terrà domani in Piazza Matteotti a Perugia in cui i primi cittadini umbri chiederanno la riapertura di tutti gli uffici postali e il ritorno agli orari pre-COVID. Dopo un anno di richieste formali avanzate dall’Amministrazione Comunale – continua Assisi Domani – nonostante le promesse di Poste Italiane, non è stato ancora adottato nessun provvedimento in tal senso. Il nulla di fatto ha indotto il Sindaco di Assisi Stefania Proietti e l’Ufficio di Presidenza ANCI a prendere l’iniziativa in favore dei cittadini organizzando con determinazione una manifestazione pubblica di protesta alla quale hanno aderito tutti i sindaci”.

“ANCI Umbria intende, con questa manifestazione, intraprendere un’azione corale per chiedere la riapertura a pieno regime degli uffici postali in tutti i Comuni. Alla manifestazione, che si terrà nel capoluogo per dare maggiore risalto ad una problematica tanto sentita dai cittadini, parteciperanno per il comune di Assisi il Sindaco Stefania Proietti e l’assessore di AD Veronica Cavallucci. Assisi Domani auspica una consistente partecipazione alla manifestazione per il presente ed il futuro di tale essenziale servizio ai cittadini.

“È una battaglia importante per i nostri cittadini e per il futuro delle nostre comunità sempre più depauperate di servizi” ha affermato il Sindaco Stefania Proietti. L’appuntamento dei Sindaci e degli Amministratori è per domani il 23 giugno alle ore 10 a Perugia, in Piazza Matteotti di fronte all’ufficio postale.

© Riproduzione riservata