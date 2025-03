Chi è Eolo Cicogna? Il ritratto del civico pronto a scendere in campo con un pezzo di moderati e centrodestra

Oltre 40 anni di servizio con Banca Monte dei Paschi di Siena, con esperienza diretta in tutti i settori bancari che lo ha portato al livello di funzionario con molti incarichi da titolare di Filiali in Campania, Lazio, Toscana ed Umbria e con incarichi di responsabilità in particolar modo nella concessione del credito. Ruolo che lo ha portato ad avere continue e significative relazioni in tutti gli ambiti economici (famiglie, imprese, Enti Pubblici). E’ il profilo di Eolo Cicogna, nuovo volto della politica assisana, pronto a scendere in campo da civico con il sostegno dei partiti del centrodestra.

Classe 1955 (così come l’attuale sindaco ff di Assisi Valter Stoppini, ndr), Eolo Cicogna ha svolto in passato il ruolo di Tesoriere sia nel Lazio che in Umbria, per vari Enti Pubblici tra cui Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Perugia, Usl2 e numerosi altri enti. Numerosi i suoi interessi – dicono i bene informati – sia nel mondo civile che religioso, con una educazione e formazione cristiane fin da ragazzo. Da bambino ha vissuto a Petrignano di Assisi, poi da giovanissimo subito a Santa Maria degli Angeli dove oggi risiede, dopo una lunga carriera lavorativa che lo ha portato lontano dalla sua città, senza mai abbandonare Assisi.

“Una formazione, la sua – raccontano gli amici che sono soliti incontrarlo in piazza o al bar – costruita e impostata su un tirocinio molto istruttivo, anche consistente, che ha richiamato le attenzioni di molti personaggi dell’economia e della politica locale. Gli stessi (fra cui loro stessi, ndr) – sottolineano – che lo avrebbero definitivamente convinto, dopo vari tentativi caduti nel vuoto in precedenza, a farlo scendere in campo nella prossima tornata elettorale per un impegno diretto a livello comunale”.

Eolo Cicogna – il cui annuncio ufficiale come candidato sindaco per le elezioni amministrative Assisi 2025 non è ancora arrivato, ma arriverebbe ad ore – visto come uomo giusto dal mondo moderato e dal centrodestra assisano per rialzare la testa, per ridare un’anima alla politica e riscoprire l’importanza di una politica che sia animata da una forte carica ideale e morale, e che sia sostenuta da una seria preparazione scientifica, da vera competenza professionale.

Oggi, in pensione, Eolo Cicogna presta servizio all’interno del Consiglio per gli Affari Economici nella Parrocchia di Santa Maria degli Angeli e nell’Unità Pastorale costituita dalle Parrocchie di Santa Maria degli Angeli, Tordandrea, Castelnuovo e Costano, curandone annualmente la redazione dei bilanci. Impegno sociale gratuito il suo, da anni segue quotidianamente studenti nella formazione scolastica e assiste amici e conoscenti per necessità di tipo amministrativo, fiscale e finanziario, da anni organizza gruppi di studio e di lettura, riunendosi nella propria abitazione.

