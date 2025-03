Valter Stoppini è il candidato sindaco del centrosinistra di Assisi: “Spirito di servizio e visione attenta”

Il centrosinistra di Assisi “annuncia ufficialmente la candidatura a Sindaco di Valter Stoppini per le prossime elezioni amministrative del 25 e 26 maggio 2025”. Lo si legge in una nota del centrosinistra, che si allarga a sinistra: alla maggioranza uscente (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Socialisti, Patto Civico con Assisi Domani e Assisi Civica), si aggiungono Alleanza Verdi e Sinistra, @Sinistra, Rifondazione Comunista e Italia Viva (quest’ultima in realtà presente pure nel 2021, con alcuni esponenti candidati nelle liste civiche), “che hanno riconosciuto in lui – si legge sempre nella nota – una proposta valida per la città”. Dopo il ritiro di Stefano Pastorelli, si profila dunque una sfida a due con Eolo Cicogna, civico sostenuto dal centrodestra. La presentazione è fissata per il 29 marzo alla Domus Pacis.

“La candidatura di Valter Stoppini, figura di spicco della vita amministrativa assisana, vicesindaco per 8 anni e oggi facente funzioni, è supportata dalle forze politiche di centrosinistra e dall’area civica e moderata, uniti nel Patto Civico che ha già vinto le elezioni amministrative ad Assisi nel 2016 e poi nel 2021 con la riconferma di Stefania Proietti. Questa ampia coalizione riconosce in Stoppini capacità amministrativa, spirito di servizio e una visione attenta alle esigenze della comunità e allo sviluppo equilibrato di Assisi”. Dieci anni fa Stoppini, al debutto, prese oltre 551 preferenze, record quasi bissato quattro anni fa quando aveva presto oltre 800 preferenze, 818 per la precisione, un terzo dei voti conquistati dal Pd (2.246).

“Vice sindaco della città dal 2016 e già Sindaco facente funzioni dopo l’elezione di Stefania Proietti a Presidente della Regione Umbria, Valter Stoppini presenterà la sua candidatura ai cittadini il 29 marzo alle ore 11 presso la Domus Pacis a Santa Maria degli Angeli. Interverranno, insieme al candidato, i rappresentanti di tutte le forze politiche della coalizione con la Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti”, conclude la nota.

