Valter Stoppini è il nuovo sindaco di Assisi (foto e video)

“Ringrazio quelli che mi hanno dato fiducia, se fosse certo che sarò il sindaco di assisi lavorerò per tutti. Sono una persona al servizio della gente ascolto le persone e cerco di risolvere i problemi se è possibile dico di sì sennò no: chiarezza trasparenza e lealtà premianosempre”. Sono le prime parole, intorno alle 19, del sindaco Valter Stoppini, riconfermato alla guida di Assisi battendo Eolo Cicogna.

“Mi ha premiato il fatto sempre in mezzo alla gente la politica non deve rinchiudersi nel palazzo sono uno di voi che sta da quest’altra parte. Ora ci aspetta un grande impegno nei prossimi due anni”. Faccio i complimenti a eolo Cicogna e sarò il sindaco di tutti, come ho sempre fatto. Onestamente non mi aspettavo questa vittoria, il centrodestra si era ricompattato e ci ha accusato anche di cose di cui non avevamo colpe. Ora lavoreremo per i prossimi cinque anni, pensando soprattutto all’anno e mezzo che ci resta tra Giubileo ed ottocentenario “. “È la conferma della squadra che ho guidato e sono felice, da cittadina, di essere amministrata da Valter”, le parole di Proietti.

Intorno alle 19.45 i due contendenti si sono sentiti telefonicamente ed Eolo Cicogna ha “concesso” la vittoria a Stoppini: “Mi congratulo con lui per la vittoria, mi ero candidato per proporre qualcosa di diverso nel segno della discontinuità ma è prevalsa la continuità. Sono mancati i voti dei partiti e la risposta di Santa Maria degli Angeli, mi dispiace perché in giro si sentiva qualcosa di diverso”.

