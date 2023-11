Assisi città dei presepi a Natale 2023: il programma delle mostre e delle natività viventi

Assisi città dei presepi a Natale 2023 mai come in quest’anno in cui si celebra l’ottocentenario francescano dell’invenzione del presepe. Questo il programma delle mostre e delle natività viventi ad Assisi per il Natale 2023.

Ricco come sempre il programma il programma di Assisi città dei presepi a Natale 2023 nel centro storico: nel prato della Basilica superiore di San Francesco torna il presepe del Colle del Paradiso. Ideato da Carlo Angeletti con passione e grande senso della tradizione, è realizzato fin dal 1995 grazie alla disponibilità del Sacro Convento e alla collaborazione di familiari e amici. Nella chiesa inferiore sarà invece possibile ammirare un presepe di sabbia lungo 8 metri, alto e profondo 4, con la rappresentazione della Sacra Famiglia con San Francesco e gli angeli. Realizzato dai maestri della Sand Nativity di Jesolo, il presepe sarà inaugurato l’8 dicembre alle 18 nella piazza inferiore di San Francesco, unitamente all’accesione dell’albero di Natale della Valle d’Aosta.

Ancora prima, il 3 dicembre 2023 a Santa Maria degli Angeli, sarà possibile assistere all’inaugurazione, alle ore 17, della mostra internazionale Presepi sotto le stelle, in programma fino al 7 Gennaio 2024. Nello specifico sul sagrato della Basilica sarà sempre visibile il “Presepe Popolare”, mentre nel chiostro monumentale della Basilica e nei locali del Santuario è in programma “Presepi dal mondo”, con orario di visita 9.00-12.30; 14.30-19.00. A Rivotorto di Assisi il 7 dicembre alle 17.30 si potrà assistere all’accensione dell’albero di Natale nel centro del paese e del presepe nella chiesa parrocchiale. L’iniziativa è a cura della Pro loco di Rivotorto. Il 17 dicembre 2023 avrà luogo la suggestiva rappresentazione del Presepe vivente a Castelnuovo, organizzato dai bambini della Scuola dell’Infanzia, insieme a genitori e insegnanti. L’iniziativa si terrà alle 16 ed è a cura della Pro loco di Castelnuovo.

Tornando al centro storico di Assisi, il programma di Assisi città dei presepi a Natale 2023 vede il 10 dicembre l’inaugurazione del Presepe in Via Portica, allietata dalla Banda Musicale di Giano dell’Umbria, diretta dal Maestro Simone Gubbiotti, itinerante fino a Piazza del Comune. Nello stesso giorno ma alle 17 ci sarà l’inaugurazione del Presepe artistico napoletano; appuntamento fino al 7 Gennaio 2024 dalle 10 alle 21 nella Sala palazzo Capitano del Popolo. L’opera che rispecchia lo stile e la tradizione presepistica napoletana ed offre insieme alla Natività uno spaccato di vita popolare estremamente vivo ed affollato di pastori dove la realtà è colta con occhio sorridente e bonario. La vestitura dei pastori è stata realizzata e cucita interamente a mano da Antonietta Mancinelli Angeletti che con cura sapiente si è adoperata anche nella scelta delle stoffe e dei modelli che riproducono gli abiti popolari della festa.

Assisi città dei presepi a Natale 2023 anche per quanto riguarda le natività viventi. Il programma dei presepi viventi ad Assisi nel Natale 2023 parte il 25 dicembre da Petrignano e San Gregorio: nel primo caso, nel pomeriggio di Natale, dalle 17.15 alle 19.30, avrà luogo la suggestiva rappresentazione del Presepe vivente nel Castello di Petrignano, organizzata dal comitato Presepe Vivente; è in programma una ‘replica’ nello stesso orario del 26 dicembre. A San Gregorio l’appuntamento è dalle 17.30 alle 19.30 del giorno di Natale, con una suggestiva rappresentazione a cura del Comitato Presepe Vivente San Gregorio. Il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, oltre a Petrignano tocca anche ad Armenzano, dove il presepe vivente andrà in scena dalle 16.30 alle 19 a cura della Pro Loco di Armenzano.

I presepi viventi del Natale 2023 ad Assisi torneranno in scena anche l’1 e il 6 gennaio 2024: appuntamento dalle 16.30 alle 19 con la natività a cura della Pro Loco di Armenzano che vedrà anche l’arrivo dei Magi. Natività vivente anche a San Gregorio dalle 17:30 alle 19:30 e al Castello di Petrignano dalle 17:15 alle 19:30, che il giorno dell’Epifania, 6 Gennaio 2024, dalle 16 darà vita alla suggestiva sfilata del Presepe vivente nel centro storico di Petrignano e a seguire la rappresentazione fino alle ore 19:30.

Da non dimenticare infine che, dal 2 dicembre al 7 gennaio, al Palazzo Monte Frumentario, la storia del primo presepe al mondo, realizzato da San Francesco a Greccio nel 1223, diventa un’esperienza da vivere in prima persona, nella “Casa del presepe di Francesco”, con giochi di ruolo, racconti, suggestioni luminose e laboratori creativi. L’iniziativa è promossa dal Comune di Assisi, a cura del Teatro San Carlo Foligno. Ingresso gratuito.

Gli eventi sono tratti dal sito www.nataleassisi.it secondo quanto disponibile al 16 novembre 2023; per eventuali modifiche o variazioni si rimanda al sito www.assisieventi.it o direttamente al sito ufficiale del Natale

