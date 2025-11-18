A Bettona grande partecipazione per il convegno su un’epigrafe del 1225 (foto)

Chiesa gremita nel pomeriggio di sabato 15 novembre nella chiesa di Santa Maria Assunta di Bettona per l’evento sull’Epigrafe del 1225 di cui hanno parlato lo storico dell’arte Elvio Lunghi, che ha affrontato il tema “La chiesa di Santa Maria Assunta nel corso dei secoli”, fra Felice Autieri, docente di storia della Chiesa e francescanesimo, che è intervenuto sul rapporto tra le due città (“Bettona e Assisi: storia di un rapporto politico religioso”) e Pier Maurizio Della Porta, archivista e direttore dell’Archivio della diocesi Assisi-Nocera-Gualdo, che ha presentato un approfondimento documentario su “Le carte d’archivio della Collegiata di Bettona presso l’archivio Diocesano di Assisi”.

A fare gli onori di casa il parroco, don Ferdinando Cetorelli e il sindaco Valerio Bazzoffia; presente il vicario generale don Giovanni Zampa. L’iniziativa sull’Epigrafe del 1225 era volta ad approfondire la storia della Collegiata di Bettona e il contesto storico-religioso legato appunto all’epigrafe che attesta al 1225 una solenne cerimonia di “riconsacrazione”; della chiesa parrocchiale. Recentemente restaurata, l’epigrafe è situata nella sacrestia, ed è stata visitata al termine del convegno. Il pubblico, molto attento e coinvolto, ha potuto ascoltare le tre relazioni che si sono concentrate su diversi aspetti legati direttamente o indirettamente all’epigrafe, al rapporto di Bettona con Assisi e al legame del vescovo Guido II con questo territorio.

FOTO © Mauro Berti – Assisi News

© Riproduzione riservata