Anno giubilare francescano, la gioia di Assisi al centro: “Occasione preziosa per la comunità”

Assisi al Centro esprime soddisfazione e profonda gioia perl’apertura di uno speciale Anno Giubilare Francescano in commemorazione dell’ottavo centenario del transito di San Francesco d’Assisi, un passaggio di straordinario valore spirituale e simbolico per Assisi e per l’intero mondo francescano.

La decisione del Santo Padre e della Penitenzieria Apostolica di istituire questo speciale anno giubilare Francescano, con la concessione dell’indulgenza plenaria, conferisce ulteriore rilevanza al centenario francescano, rafforzandone il significato religioso e universale. Si tratta di un segnale importante, che richiama con forza l’attualità del messaggio di San Francesco e riporta Assisi al centro di un cammino di fede, di pace e di fraternità. Assisi al Centro rivolge un ringraziamento a tutta la Famiglia Francescana e in particolare ai Frati Minori, custodi di un patrimonio spirituale e umano che attraversa i secoli e continua a parlare al presente. Il loro lavoro, la loro presenza e la loro capacità di accoglienza rappresentano un riferimento essenziale per la città e per i tanti pellegrini che raggiungeranno Assisi in questo tempo speciale.

Lo speciale Anno Giubilare Francescano costituisce anche un’occasione preziosa per la comunità assisana: un tempo di preghiera, riflessione e partecipazione, ma anche un’opportunità per valorizzare il cammino francescano con responsabilità e visione, mettendo al centro la dignità dei luoghi, l’accoglienza dei visitatori e la coesione della città. “Ci auguriamo – dice Ivano Bocchini, rappresentante in consiglio comunale di Assisi al centro – che le istituzioni locali sappiano accompagnare questo percorso con serietà, rispetto e spirito di servizio, all’altezza del significato profondo di questo anniversario. Un’occasione così alta merita un impegno all’altezza, capace di unire dimensione spirituale, comunità e qualità dell’accoglienza”.

FOTO © Mauro Berti – Assisi News BN COM

