Fratelli d’Italia Assisi inaugura la sede: “Con Cosimetti vinciamo” (foto)

Lavorare per Assisi, con Marco Cosimetti, che – parola di Moreno Fortini – “è di una bravura eccezionale sicuro delle sue idee. Un candidato giusto per vincere”. Questo l’obiettivo di Fratelli d’Italia Assisi che ha inaugurato ieri a Santa Maria degli Angeli la sua sede. Il partito appoggerà il candidato Marco Cosimetti insieme a tutto il centrodestra e alle liste civiche. Al taglio del nastro, oltre al candidato Cosimetti, il presidente del consiglio regionale Marco Squarta e l’ex segretario Federico Calzolari, che dovrebbe occupare uno dei posti in lista.

“Grazie per essere qui. Felice di presenziare a questo importante evento. Felice anche che la sede di Fratelli d’Italia Assisi sia al fianco della sede della Lega, a dimostrazione della coesione di questo gruppo la cui unione cresce sempre più”, le parole di Cosimetti, mentre Squarta si è detto “Felice che si sia trovato un candidato sindaco come Marco Cosimetti con larghissimo anticipo. Tutti i partiti hanno dimostrato grande maturità. Questo candidato ha tutte le caratteristiche per vincere e per amministrare”. La sede di Fratelli d’Italia Assisi ora sarà aperta per raccogliere idee, suggerimenti, testimonianze e problemi, con l’obiettivo di avere in tempo reale il polso del territorio e risolvere concretamente i problemi o inserire le soluzioni proposte nel programma elettorale.

Intanto c’è tempo fino a giovedì 22 luglio per prenotare la partecipazione alla visita guidata gratuita organizzata da Marco Cosimetti, candidato sindaco della coalizione di centrodestra, che si terrà domenica 25 luglio, alle ore 18, dal titolo “Arnaldo Fortini – La città nuova”. Cosimetti ha voluto offrire alla città un evento culturale, una visita guidata nel corso della quale saranno illustrati i monumenti e gli interventi sugli edifici realizzati nel corso dell’amministrazione di Arnaldo Fortini. Con il supporto di due guide qualificate del nostro territorio, sarà possibile conoscere tutte le iniziative che hanno portato Assisi alla ribalta internazionale. La visita guidata sarà gratuita (fino ad esaurimento posti) per tutti coloro che vorranno partecipare. Il ritrovo è previsto alle ore 18 in piazza Matteotti e al termine della visita – della durata stimata in un’ora e mezzo – ci sarà un piccolo momento conviviale. Info e adesioni 334.3051925.

