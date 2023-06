Chiusa l’assemblea diocesana 2023: “Formazione necessaria sui temi della Dottrina sociale della Chiesa”

“La prima cosa che mi sembra importante è riprendere tutte le parole che mi avete detto: territorio, famiglia, comunicazione, collaborazione con l’università, coinvolgimento dei laici, informazione critica, tutte cose bellissime che però devono passare attraverso una coscienza formativa”. Lo ha detto il vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, monsignor Domenico Sorrentino, al termine dell’assemblea diocesana 2023 sul tema “Carità politica” che si è svolta venerdì 9 e sabato 10 giugno alla Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli. La due giorni si è articolata nella relazione di Francesca Di Maolo, direttore della Scuola socio-politica diocesana “G. Toniolo”, momenti di incontro e di condivisione e in un laboratorio in cui sono state fatte alcune proposte per il prossimo anno pastorale; proposte che a settembre, dopo opportuno discernimento, il vescovo monsignor Domenico Sorrentino offrirà all’intera diocesi.

Sull’importanza della formazione si era anche soffermata la Di Maolo, “L’amore politico – ha detto nella sua relazione di venerdì pomeriggio all’assemblea diocesana 2023 – è l’amore che si fa concreto ed efficiente, è l’amore che va alla radice delle cause dei dolori e delle sventure dell’uomo, affinché nessuno sia lasciato escluso, ai margini dell’abbandono. La politica che si muove dall’amore per l’uomo e la fratellanza è capace di visione”. “Perché la formazione è così importante per l’impegno politico che è l’impegno per la comunità? L’amore per la comunità ha bisogno di una visione e una visione non si matura solo coltivando l’anima, ma coltivando il pensiero, coltivando domande che elevano il pensiero. La formazione sui temi della dottrina sociale della Chiesa sta diventando irrinunciabile”.

Si terrà invece il 14 giugno alle ore 17,45 nella sala conferenza della Biblioteca diocesana situata nel complesso della cattedrale di Assisi San Rufino la presentazione del libro di padre Felice Autieri “Francesco e i vescovi di Assisi, storia di un rapporto” disponibile ora in tutte le librerie (pagine 364, Edizioni Francescane Italiane).

Alla presentazione, oltre all’autore, saranno presenti: il vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, monsignor Domenico Sorrentino, il professor Stefano Brufani dell’Università degli studi di Perugia e presidente della Società internazionale di studi francescani, Pier Maurizio Della Porta, direttore dell’archivio e della biblioteca diocesani e Paolo Mirti, assessore alla Scuola, educazione e formazione del Comune di Assisi che sarà il moderatore della presentazione.

