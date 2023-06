Campionati delle Scienze naturali 2023 e Campionati della matematica, lo scientifico assisano protagonista

Giulia Bernardini conquista l'oro nella manifestazione che per la prima volta si è svolta in Umbria, proprio ad Assisi. A Cesenatico un sedicesimo posto alle finali nazionali

Si sono svolti ad Assisi, presso il Convitto Nazionale di Assisi, i Campionati delle Scienze naturali 2023. Oltre 140 studenti con i loro docenti provenienti da tutte le regioni d’Italia (oltre che due studenti da San Marino ed uno perfino da una scuola italiana in Turchia), si sono ritrovati al Convitto dopo essere stati selezionati in occasione della XXI edizione dei Campionati delle Scienze naturali (per le scuole secondarie di secondo grado) e delle XII edizione dei Giochi delle Scienze sperimentali (per le scuole secondarie di Primo grado), promosse dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito ed organizzate dall’Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Naturali (ANISN).

I Campionati delle Scienze naturali 2023 sono finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze della scuola italiana, e incrementa e sostiene l’interesse dei giovani per le conoscenze scientifiche. “Incredibile la medaglia d’oro conquistata da Giulia Bernardini, studentessa del Quinto anno del Liceo scientifico di Assisi, prima assoluta in Italia nei Campionati di Scienze della Terra, dove ha superato gli altri 19 finalisti provenienti da tutte le regioni italiane. Giulia sarà quindi la “capitana” della squadra italiana che parteciperà alle Olimpiadi Internazionali di Scienze della Terra (IESO – International Earth Science Olympiad). La squadra si radunerà in Agosto in Valle d’Aosta, da dove dovrà competere, purtroppo ancora online, con le altre squadre degli altri paesi del mondo”, si legge in una nota del Convitto.

Buoni anche i piazzamenti degli altri studenti di Assisi, tutti delle scuole annesse al Convitto, con il 18° posto di Elia Favaroni, per i Giochi delle scienze sperimentali destinati alle scuole del I grado ed il 22° posto del liceale Tommaso Mario Taddei, campione regionale umbro, per i campionati di Biologia. La cerimonia di premiazione si è tenuta nei locali del Convitto Nazionale di Assisi, alla presenza del prof. Federico Cremisi, della Scuola Normale Superiore Pisa, che ha tenuto una lezione sui progressi delle biotecnologie applicate alla neurologia, del Rettore del Convitto nazionale, prof.ssa Annalisa Boni, dei referenti nazionali dei Campionati delle Scienze naturali e dei Giochi delle Scienze sperimentali, prof.ri Vincenzo Boccardi e Paola Bortolon, e di oltre 50 docenti da tutte le regioni d’Italia. Il Sindaco di Assisi, Dr.ssa Stefania Proietti, ha fatto pervenire il suo saluto a tutti i convenuti da tutta Italia, in particolare a Giulia Bernardini, che ha portato la medaglia d’oro della finale nazionale nella nostra città.

In questa occasione sono stati individuati anche coloro che formeranno la squadra destinata a rappresentare l’Italia alle Olimpiadi Internazionali di Biologia (IBO – International Biology Olympiad), che quest’anno si terranno a Luglio negli Emirati Arabi Uniti.

La finale dei Campionati delle Scienze naturali 2023 si è tenuta per la prima volta in Umbria: “La scelta del Convitto Nazionale ‘Principe di Napoli’ di Assisi come sede nazionale dei Campionati delle scienze naturali 2023 rende merito sia alla eccellente preparazione dei nostri studenti, come la bravissima Giulia Bernardini, sia al grande sforzo organizzativo di tutta la struttura scolastica, che ha collaborato con il prof. Emanuele Piccioni, docente del nostro Liceo e responsabile nazionale della Segreteria tecnica dei Campionati, in una sinergia straordinaria e lodevole”, dichiara giustamente soddisfatta il Rettore/Dirigente scolastico, prof.ssa Annalisa Boni. (Continua dopo la foto)

Oltre che ai campionati delle Scienze naturali 2023 gli alunni dello scientifico hanno conquistato un buon piazzamento anche alle finali nazionali dei Campionati della Matematica di Cesenatico. Le docenti di matematica, Roberta Basili, Barbara Ceccotti e Simona Pieri, che hanno formato e accompagnato gli studenti in questa esperienza, annunciano con orgoglio gli ottimi risultati ottenuti sia nelle competizioni a squadre che in quelle individuali.

La squadra, capitanata da Simone Fisichella (VC) e composta da Virginia Massini (VF), Maria Cristina Bocchini (IIID), Alessandro Caia (IVD), Sergei Yurievich Kalinin(VD), Sara Ranocchia (IVD) e Chiara Selva (IVD) si è qualificata alla finale, arrivando quinta in una delle quattro semifinali svoltesi il 5 maggio, il 6 maggio invece la squadra formata da Simone Fisichella (VC), Virginia Massini (VF), Francesco Broccatelli (ID), Alessandro Caia (IVD), Sergei Yurievich Kalinin(VD), Sara Ranocchia (IVD) e Chiara Selva (IVD) ha ottenuto la quindicesima posizione a livello nazionale, mentre le studentesse (Virginia Massini, Margherita Arena, Lavinia Bibi, Maria Cristina Bocchini, Agnese Ciccotti, Sara Ranocchia e Chiara Selva) che hanno preso parte alla gara a squadre femminile, si sono aggiudicate il sedicesimo posto nella classifica nazionale.

Alla finale nazionale individuale, dopo la qualificazione alla fase provinciale, hanno partecipato Giulia Bernardini e Simone Fisichella, che al termine di un’impegnativa competizione consistente nella risoluzione di sei problemi dimostrativi di altissimo livello, ha conquistato la medaglia d’argento. I commenti a caldo degli studenti, fanno percepire come ciò che hanno vissuto sia ben più che una gara: “Un solo luogo, una sola passione” descrive così il contesto Agnese Ciccotti, “centinaia di ragazzi provenienti da tutte le parti d’Italia che si incontrano non solo per scontrarsi ma soprattutto per unirsi”. E’ questa esperienza unica di incontro che rimane nei ricordi dei ragazzi e delle ragazze. “Le gare di Cesenatico e tutto il lavoro di allenamento propedeutico instaurano legami profondi tra i partecipanti” conferma la giovanissima Margherita Arena, riassumendo il pensiero di tutti gli altri. 7

“Ognuno” fa notare Sergei Yurievich Kalinin “si sente come una goccia che rende questo mare indimenticabile”. Tutti i partecipanti hanno sperimentato le possibilità di una “matematica diversa” che esce dalle aule scolastiche e diventa “sana competizione, divertimento, condivisione, passione”. “Le parole”, conclude Chiara Selva, “non possono rendere pienamente l’atmosfera che si respira alle finali delle Olimpiadi della Matematica di Cesenatico. Kant diceva che ogni conoscenza parte dall’esperienza, perciò rivolgiamo a tutti i ragazzi e le ragazze che amano la Matematica un invito appassionato a vivere quest’avventura.”

© Riproduzione riservata