Debutta la Prioranza Entrante 2024 al femminile: investitura l’8 settembre

Il 7 settembre invece cerimonia in Comune e davanti all’edicola della Madonna del Popolo per le Stimmate di San Francesco

Un fine settimana di eventi religiosi in centro e a Santa Maria degli Angeli: in questo secondo caso debutta la Prioranza Entrante 2024 composta da sole donne, mentre il 7 settembre ci sarà una cerimonia in Comune per l’ottocentenario delle Stimmate di Francesco.

L’8 settembre, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, nel corso della Santa Messa delle ore 10, rinnovando il tradizionale cerimoniale, avrà luogo l’investitura della Prioranza Entrante 2024 che servirà il Piatto 2025. “Sarà un momento di grande commozione per la straordinaria rilevanza di questa cerimonia. Infatti, per la prima volta nella storia del Piatto, saranno investite Priore dodici donne”, ricorda l’associazione del Piatto di Sant’Antonio.

“L’assemblea del 14 aprile scorso – ricorda Giovanni Granato presidente dell’Associazione Priori del Piatto – con questo straordinario atto d’inclusione della presenza femminile nella Prioranza, per la prima volta dall’istituzione della festa, ha segnato una pagina memorabile nella storia di Santa Maria degli Angeli che si ritrova ogni anno nella sua amatissima Festa d’Inverno. Una scelta che rappresenta un passo dovuto verso l’uguaglianza di genere e la valorizzazione del ruolo delle donne nelle associazioni e nella società in generale”. Il 29 settembre saranno presentati alla stampa e ai cittadini il programma e il logo che riproduce la creazione artistica identificativa del Piatto 2025. Le dodici donne della Prioranza Entrante 2024: Valentina Di Pasquale, Maria Cristina Lollini, Barbara Marconi, Roberta Rosati, Daniela Rosati, Stefania Proietti, Rita Nardone, Tiziana Borsellini, Rossana Calzolari, Marcella Della Bina, Francesca Bianconi, Alessandra Tarpanelli.

Il giorno prima, nell’ambito delle celebrazioni per l’ottavo centenario francescano, intende rievocare l’anniversario delle Stimmate che San Francesco ricevette sul monte della Verna, nel mese di settembre del 1224. Sabato 7 settembre, dunque, il sindaco Stefania Proietti e i sindaci di Firenze Sara Funaro e di Chiusi della Verna Giampaolo Tellini presenzieranno una cerimonia particolarmente significativa, facendo rivivere nella Sala della Conciliazione, dalle 11.30 in poi, il ricordo della donazione della pietra d’altare, estratta dal monte della Verna, che il Comune di Firenze 98 anni fa fece giungere ad Assisi per ornare la cappella della Madonna del Popolo in piazza del Comune nel quadro delle celebrazioni del settimo centenario francescano. Dopo i saluti istituzionali e una suggestiva cronaca del centenario del 1926 e alcune letture del maestro Franco Ricordi, verrà attualizzato il messaggio delle Stimmate di San Francesco. Un corteo civile con i gonfaloni delle Città di Firenze e Chiusi della Verna partirà dalla Sala della Conciliazione per raggiungere l’edicola della Madonna del Popolo, dove verrà fatto dono di un nuovo “sasso” del Monte della Verna e il Comune di Assisi svelerà una stele a ricordo degli atti compiuti dalle municipalità toscane e a testimonianza del profondo legame della Città di Assisi con San Francesco.

