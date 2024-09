Festa della Madonna di Perlici 2024, l’8 settembre si rinnova la devozione a Maria

Si svolgerà l’8 settembre, data dedicata alla celebrazione liturgica della Natività della Beata Vergine Maria, la Festa della Madonna di Porta Perlici 2024, ad Assisi centro storico. La festa è organizzata dalla Confraternita di Santa Caterina, con la Parrocchia di San Rufino e la Compagnia Cavalieri del Colle del Paradiso e dal quartiere di Porta Perlici con l’omonimo Comitato. Si svolgerà, ovviamente, proprio nel quartiere omonimo nella parte alta della città serafica.

Appuntamento nella Chiesa di Santa Caterina, la chiesa in Piazza Matteotti, alle 18 con il Santo Rosario e con la Santa Messa delle 18.30. La Festa della Madonna di Porta Perlici 2024 proseguirà poi con la processione per le vie del quartiere di Porta Perlici, da San Rufino passando per via Perlici, via Monte Cavallo, via del Comune vecchio, via Villamena e chiesa di Santa Caterina. A chiudere la giornata, l’incontro di tutti i partecipanti alle fonti dell’Anfiteatro Romano per una conviviale dal costo di 15 euro. La prenotazione è possibile fino alle ore12:00 del 6 settembre, ai numeri 075813570 (Dino, Hotel Ideale) e 3332228104 (Giorgio Della Bina). All’iniziativa parteciperanno anche il Piccolo coro dei Mammoni e la cantoria della Nobilissima Parte de Sopra e la Banda Musicale di Rivotorto.

La festa della madonnina venerata da tempo immemorabile in prossimità dell’omonima Porta è una manifestazione di autentica devozione mariana. Porta Perlici è probabilmente la più antica porta di Assisi, aperta all’inizio del 110, secondo una vecchia iscrizione nel 1119, da qui iniziava la strada per recarsi nelle Marche. È la porta che Francesco vide costruire durante gli anni della giovinezza e quella da cui rientrò dal suo ultimo viaggio. (Assisi News ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it)

