Festa del Voto 2022, Assisi rinnova la devozione a Santa Chiara (foto+video)

La città di Assisi ha celebrato ieri (22 giugno) la Festa del Voto 2022, ricordando Santa Chiara che, sotto le mura cittadine fermò miracolosamente l’assalto delle armate saracene, al servizio di Federico II di Svevia: la Santa avrebbe preso l’ostensorio, esponendolo alla finestra, e una luce accecante avrebbe spaventato i Saraceni facendoli fuggire dal convento e da Assisi.

Come racconta la “Leggenda di Santa Chiara” dalle Fonti Francescana, “In altro tempo Vitale d’Aversa, uomo assetato di gloria e coraggioso in battaglia, guidò l’esercito, di cui era capitano, contro Assisi. (…) Quando lo venne a sapere Chiara, serva di Cristo, fu scossa da profondo dolore e, chiamate a sé le sorelle, disse: ‘Da questa città riceviamo ogni giorno molti beni, carissime figlie: sarebbe grande empietà non portarle soccorso, come possiamo, ora che è il momento opportuno’. Comanda di portare della cenere, comanda alle sorelle di scoprirsi il capo. E lei per prima, scopertosi il proprio, lo cosparge di molta cenere; poi depone la cenere sulla testa delle altre. ‘Andate dal Signore nostro – dice – e domandategli con tutto il cuore la liberazione della città’. (…) Dio misericordioso, il mattino seguente, dà con la tentazione, anche la via d’uscita: in modo che, tutto disperso l’esercito, anche quell’uomo superbo è costretto ad andarsene, contrariamente ai suoi disegni, e a smettere di tornare oltre quella terra”. (Continua dopo il video su Assisi Eventi)

La Festa del Voto 2022 si è aperta alle 5,45 al suono delle chiarine di Assisi, alle 6 il suono a festa della campana delle Laudi e delle altre campane della città per ricordare la liberazione di Assisi dall’assalto dei Saraceni. A sera, dopo l’illuminazione della città con le fiaccole a cura dell’Ente Calendimaggio, in piazza S. Rufino la partenza del corteo religioso che si è unito, in piazza del Comune, a quello civile. Sempre in piazza la lettura dell’ordinanza del consiglio comunale con cui il 26 maggio 1644 venne istituita la “Festa del Voto”; il corteo è poi arrivato a Santa Chiara per il saluto delle Clarisse e l’omaggio floreale del sindaco. A seguire a San Damiano l’offerta dei ceri e dell’incenso da parte del sindaco alla santa, la celebrazione di Compieta, l’esortazione del vescovo e il saluto del ministro provinciale dei Frati Minori dell’Umbria. Stasera (23 giugno 2022, ndr), gran finale a San Damiano con il concerto al tramonto organizzato dalla Fondazione Internazionale Assisi.

FOTO © Mauro Berti – Assisi News

