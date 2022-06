Social media, al Digipass di Assisi il secondo incontro su utilizzo e sicurezza

Ultimo Info Day prima dell’estate al Digipass di Assisi venerdì 24 giugno alle ore 16:30 in collaborazione con Adiconsum Umbria, in cui è attivo uno dei 10 Digital Desk-punti di assistenza, previsti dal progetto nazionale “DICO Sì”, condotto da Adiconsum nazionale e finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico *. L’incontro, dal titolo “Social Media istruzioni per l’uso parte seconda: consigli pratici di utilizzo e sicurezza” segue l’incontro del mese passato, continuando la conversazione sulle modalità di utilizzo consapevole delle più usate piattaforme social.

Come per l’incontro di maggio, anche questo nuovo incontro sui social media si sviluppa in due momenti: il primo, a cura del facilitatore digitale del Digipass il secondo invece a cura di Adiconsum Umbria. Questa volta l’attenzione si sposta sulla pratica, verranno infatti illustrati consigli operativi per un utilizzo efficace dei canali social più usati (Facebook, Instagram, Youtube, Whatsapp e Tik Tok) e anche sulle possibilità che ogni utente ha per mettere in sicurezza il proprio profilo e le proprie interazioni.

L’evento chiude un ciclo di sei incontri organizzati dal Digipass di Assisi, servizio della Zona Sociale 3 dell’Umbria (Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica), in questo caso in collaborazione con Adiconsum Umbria. L’evento è gratuito e per partecipare è obbligatoria la prenotazione. Per maggiori informazioni e per prenotare è possibile telefonare al numero 075 813 8448 o mandare una mail a [email protected]g.it.

*Il progetto DICO Sì – Diritti Consapevolezza Opportunità Strumenti Inclusione è un’iniziativa a vantaggio dei consumatori, finanziata dal MISE di cui all’art. 148, comma 1, della Legge 23 dicembre 2020, n. 388, DD 26 ottobre 2021).

Foto in evidenza geralt | Pixabay

