Parcheggio di Porta Nuova, “incuria e degrado, ma niente lavori” (foto)

“Come era prevedibile, sono state disattese le promesse elettorali del sindaco di Assisi Stefania Proietti riguardo i lavori del Parcheggio Porta Nuova che sarebbero dovuti iniziare entro il mese di aprile 2021 ma non sono mai iniziati”. Lo segnala Andrea Angelucci, da qualche giorno nel direttivo di Confartigianato Perugia delegato per il centro storico di Assisi e promotore e primo firmatario di una petizione firmata da circa 500 persone per il ripristino della scala mobile del parcheggio. “Le attività hanno tutte chiuso (tranne l’edicola) e il degrado regna sovrano!”, aggiunge, allegando alla segnalazione le foto che si vedono nella gallery sottostante. (Continua dopo il video).

Oltre all’assenza dei lavori per nei parcheggio di Porta Nuova, Angelucci segnala anche alcune problematiche “causate dalla rottura del muro di contenimento da parte delle radici di un leccio e di un abete, già segnalate su Facebook, nel gruppo “Sei di Assisi se…”. Per Angelucci, “La mancanza dei lavori alla zona dove insistono le scale mobili del parcheggio Porta Nuova ha creato queste condizioni di degrado, come lo testimoniano i cartoni di vino vuoti ma, principalmente, anche la condizione di pericolo imminente segnalata sopra, perché si potrebbe verificare un collasso definitivo del muro con la caduta delle piante, anche in seguito ai forti venti, che sono sempre più frequenti nelle nostre zone in questi ultimi periodi, come lo testimoniano i vari interventi dei Vigili del Fuoco effettuati in passato. Il leccio è una pianta protetta e non può essere tagliata – conclude Angelucci – ma problemi sono molti e vanno risolti prima che sia troppo tardi. eTutto questo ha origine dalle dimenticanze, inefficienze e principalmente dall’incuranza dell’amministrazione comunale che deve tutelare il bene pubblico, i cittadini e gli ospiti della nostra splendida Città di Assisi che, ‘…è tutta in rovina’. La citazione – conclude – credo sia appropriatissima”.

© Riproduzione riservata