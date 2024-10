Festa di San Francesco 2024, dopo la benedizione all’Italia domani la ‘coda laica’ con fiera e tombola

Oggi pomeriggio il finale della Festa di San Francesco 2024 con alle 16, nella chiesa inferiore, monsignor Guglielmo Giombanco, vescovo di Patti, che presiede i vespri pontificali, a seguire la processione con la benedizione all’Italia da parte di monsignor Sorrentino. Le diocesi siciliane hanno donato 500 litri di olio che alimenteranno la Lampada votiva dei Comuni d’Italia sulla tomba di San Francesco e un pannello ceramico realizzato in caolino bianco dal maestro Dino Cunsolo, artista catanese che ha realizzato opere, quali statue, pannelli, via crucis in alto e basso rilievo, sparse anche in altri continenti. Il manufatto, delle dimensioni 60x40cm, raffigura San Francesco che dal suo mistero si immerge nello splendore delle creature per cantarne la bellezza: che del suo Signore portano “significazione”.

Per la Festa di San Francesco 2024, La Regione Sicilia ha finanziato il restauro del dipinto a olio su tela, con cornice lignea policroma, raffigurante “L’apparizione di San Giuseppe a San Bonaventura”, del XVIII secolo, conservato al Sacro Convento. Il presidente della Regione Renato Schifani ha inoltre regalato una statua della Vergine Maria madre di Dio. Maria Mater Siciliae è un bronzetto che riproduce l’opera del maestro Salvo Salvato realizzata dal Laboratorio Federiciano per i Giardini della Presidenza della Regione Siciliana di Palazzo d’Orleans a Palermo. Il prof. Roberto Lagalla, Sindaco della Città di Palermo, ha donato una Statua di Santa Rosalia, patrona della Città, realizzata dall’artista Filippo Sapienza in occasione del 400° anniversario del Festino di Santa Rosalia. Il Comune di Marsala ha regalato vino da messa prodotto da alcune cantine della città – tra cui Pellegrino, Intorcia, Bianchi, Frazzitta e Martinez. Il Comune di Pollina ha donato una cesta composta da prodotti tipici del territorio. Fra questi è da segnalare in particolare la manna, dalle molteplici proprietà, alimento legato anche alle vicende bibliche dell’Esodo del popolo d’Israele. L’Azienda dolciaria castelbuonese dei Fratelli Fiasconaro, ha offerto 500 mini-panettoni con ingredienti dell’agro-alimentare siciliano, confezionati con l’immagine del Poverello di Assisi in apposita confezione-regalo. (Continua dopo il video – link diretto)

Dopo le celebrazioni religiose solenni del 3 e 4 ottobre, Assisi si prepara all’ultimo dei tanti appuntamenti per la Festa di San Francesco 2024, nel segno della laicità con la fiera cittadina e la tombola promossa dall’AUCC sezione di Assisi. Tanti i prodotti – dall’artigianato alla gastronomia senza dimenticare le immancabili caramelle e i croccanti – che si potranno acquistare nei numerosi stand sparsi da Porta Nuova a via Roma, passando per Santa Chiara, Corso Mazzini e Piazza del Comune. In serata in piazza del Comune tornerà anche la tombola con i ricchi premi in denaro. Le cartelle potranno essere acquistate durante tutta la durata della fiera negli appositi banchi allestiti dai volontari dell’AUCC. Va verso il gran finale il Luna Park di Santa Maria degli Angeli. C’è ancora tempo fino al 6 ottobre per mangiare i vari dolciumi e provare le numerose attrazioni. Le “carrozzelle” si sposteranno poi a Perugia per restare fino ad inizio novembre in occasione della fiera dei Morti.

