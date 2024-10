Lunedì i funerali di Gaia, la giovane morta a 23 anni per un malore

L'ultimo saluto alle 15 in Basilica a Santa Maria degli Angeli, la famiglia chiede non fiori ma offerte per il canile di Ponte Rosso

Sono stati fissati per lunedì 7 ottobre alle 15 i funerali di Gaia, la giovane morta all’ospedale di Perugia domenica dopo essere stata colpita da un malore giovedì, mentre era sul lettino di un dentista della zona di Assisi, dove si stava sottoponendo all’estrazione di un dente del giudizio. Da ieri, 4 ottobre, la salma della giovane è stata restituita la famiglia; la camera ardente è allestita all’agenzia funebre La Pace, a Santa Maria degli Angeli. La famiglia, il padre Vincenzo e il fratello Valerio, ha deciso di destinare eventuali offerte che le persone vorranno fare invece dei fiori ai funerali di Gaia al canile di Ponterosso; possibile donare anche su GoFundMe, cercando “Raccolta per Gaia Pagliuca”. “L’altra parte dei fondi – specifica Valerio, il fratello – servirà per acquistare palloncini bianchi con elio, da liberare in suo onore durante il suo saluto finale”.

Come noto l’autopsia, seppur senza risposte definitive, ha stabilito che a provocare la morte di Gaia è stato un arresto cardiaco prolungato che ha provocato una altrettanto prolungata assenza di ossigeno agli organi vitali. Al momento la procura procede per omicidio colposo contro ignoti. Si cercherà ora di capire quanto avvenuto nello studio del dentista, dove la tragedia è avvenuta: al momento la procura della Repubblica di Perugia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti. In un’intervista al Messaggero il padre Vincenzo ha spiegato di aver portato la figlia dal dentista per l’estrazione di un dente del giudizio, seduta finita in tragedia: “Era sana, non voglio soldi: voglio capire perché Gaia non c’è più. “In ospedale le hanno fatto tutti gli esami possibili in ospedale, anche la tac, per capire se avesse qualcosa, un danno precedente, una malattia congenita. Ma niente. Mia figlia stava bene” ha dichiarato il padre al Messaggero, aggiungendo: “Si pensa sia stata l’anestesia. Io voglio solo sapere perché è morta”.

