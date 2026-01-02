Francesco ha gli occhi tuoi: un itinerario di 12 sabati durante l’anno dell’VIII Centenario del Transito

La Provincia Serafica di San Francesco dei Frati Minori di Umbria e Sardegna, con il patrocinio del Comitato nazionale per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco di Assisi, propone una delle iniziative più significative dell’anno 2026: Francesco ha gli occhi tuoi. Il titolo della rassegna contiene già il suo messaggio: Francesco è un compagno di strada che continua a guardare e interrogare il presente. «Non si tratta solo di ricordare Francesco – spiega fr. Francesco Piloni, Ministro della Provincia Serafica dei frati minori e ideatore del progetto – ma di riconoscere che il suo modo di vedere la realtà rimane vivo e attuale».

Gli appuntamenti della rassegna Francesco ha gli occhi tuoi

Il progetto prevede dodici incontri, uno al mese, per tutto il 2026. Gli appuntamenti si svolgeranno alla Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli, a pochi passi dalla Porziuncola. «Abbiamo scelto di riferirci ai primi giorni di ogni mese – continua fra Francesco Piloni – per una ragione legata alla memoria: il transito di Francesco avvenne il 3 ottobre 1226, e desideriamo mantenere una vicinanza simbolica al giorno della sua morte». Ogni incontro si fonda sul dialogo tra due figure: uno storico, esperto delle fonti e della biografia di Francesco e un “attualizzatore”, capace di tradurre i valori francescani in risposte concrete alle sfide di oggi. A moderare gli appuntamenti saranno personalità del mondo della cultura e della comunicazione, per garantire un confronto chiaro, accessibile e di ampio respiro. Un calendario costellato da voci d’eccezione, espressione di profonda cultura e di solida competenza: laici e religiosi di ampio respiro intellettuale e spirituale, capaci di offrire uno sguardo penetrante e plurale sul lascito sempre vivo di Francesco.

Il tema del 3 gennaio: Francesco e la Parola di Dio

Il primo incontro di sabato 3 gennaio incentrato sul tema “Francesco e la Parola di Dio” vedrà la partecipazione di Mons. Felice Accrocca Arcivescovo di Benevento come storico, di fra Roberto Pasolini Predicatore della Casa Pontificia OFM cap come attualizzatore, e di fra Giulio Michelini OFM Professore di Esegesi neotestamentaria nel ruolo di moderatore. «Quando Francesco incontra Cristo nella Parola di Dio, quella Parola non poteva essere letta nella lingua volgare – osserva fra Giulio Michelini –. Una conoscenza personale della Scrittura non era quasi permessa: si ascoltavano alcune letture bibliche nella liturgia, oppure la si conosceva con la mediazione dell’arte. Oggi, dopo la Riforma e il Concilio Vaticano II, la Scrittura può essere ascoltata non solo in modo comunitario, ma anche personalmente. Nonostante ciò la Parola di Dio, dopo otto secoli, non è ancora conosciuta in modo adeguato dai credenti. Per questo ciò che Francesco ha vissuto resta una provocazione viva, specialmente per il nostro Paese, patria del santo, dove la familiarità con la Scrittura rimane scarsa».

I temi della rassegna Francesco ha gli occhi tuoi

I temi della rassegna sono ricchi ed articolati: dopo il rapporto di Francesco con la Parola di Dio, si passerà ad esplorare il suo modo di intendere l’economia e l’uso dei beni. Si approfondiranno l’incontro con i Saraceni e l’apertura al dialogo, l’attenzione alle periferie e agli esclusi, la vita fraterna e il rapporto con i suoi frati. Non mancherà uno sguardo sul suo dialogo con le istituzioni civili ed ecclesiali e sulla considerazione che ebbe per le donne. Saranno trattati anche la cura del creato, la via della pace e del perdono, la sua esperienza di preghiera e, infine, il suo originale rapporto con la corporeità, vissuta come sorella e compagna nel cammino di fede.

Momento di memoria alla Cappella del Transito

Alla fine di ogni incontro, i partecipanti saranno invitati nella Basilica di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola per un momento di preghiera, in cui si farà memoria del Transito di San Francesco avvenuto il 3 ottobre 1226, nel luogo dove si è compiuto. In questo modo, la riflessione culturale sarà sempre accompagnata dalla dimensione spirituale che ha reso Francesco una figura senza tempo.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Diretta streaming attraverso la app “Francesco con me” e sui canali ufficiali della Provincia Serafica.

