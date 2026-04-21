Il ricordo di papa Francesco nelle parole di fra Marco Moroni: oggi pomeriggio messa in Basilica

Ad un anno dalla scomparsa di papa Francesco, fra Marco Moroni, OFMConv, Custode del Sacro Convento di San Francesco in Assisi, lo ha ricordato in un messaggio a nome di tutta la comunità dei frati.

«Il 21 aprile dello scorso anno, a un giornalista che mi chiedeva se papa Francesco avesse lasciato un vuoto, risposi senza pensarci troppo: “Ha lasciato un pieno!”. Ne sono ancora più convinto un anno dopo: papa Francesco ci ha aiutati a guardare alla bellezza e alla gioia del Vangelo e ci ha ricordato, non solo con le parole, ma con tanti gesti significativi e a volte sorprendenti, la tenerezza di Dio, la bellezza della fraternità e dell’amicizia sociale, il forte legame che ci unisce a tutta la creazione. Nelle tre visite qui in Basilica e in tante altre occasioni ha offerto a tutti noi sollecitazioni molto forti a vivere con fermezza e creatività secondo la logica evangelica di Francesco d’Assisi. Un “pieno” che rimane sicuramente da esplorare, da approfondire e da vivere».

fra Marco Moroni presiederà alle 18 di domani, martedì 21 aprile, la Santa Messa in ricordo di papa Francesco nella chiesa inferiore della Basilica. La celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube @BasilicaSanFrancescodAssisi e sulla pagina Facebook SAN FRANCESCO D’ASSISI

fra Marco aveva diffusamente presentato la figura di papa Francesco e il legame con la spiritualità del Santo di Assisi nella puntata 5 del podcast dei frati della Basilica Parole Povere, disponibile a questo link: https://youtu.be/KK2CaBD-fXU?si=MKHnuxRxic1OGhXV

Anche nel numero di aprile della rivista San Francesco patrono d’Italia viene dedicato uno spazio al ricordo di papa Francesco attraverso le parole di chi ha avuto la possibilità di conoscerlo direttamente. Emanuele Costanzo racconta l’inattesa grazia di una telefonata e di alcuni incontri privati con il Pontefice, testimoniandone il lato mite e accogliente.

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