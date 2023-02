Il vescovo Domenico Sorrentino nominato assistente ecclesiastico del Collegamento nazionale santuari

Il vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, arcivescovo monsignor Domenico Sorrentino, è stato nominato, ad quinquennium, assistente ecclesiastico del Collegamento nazionale santuari. Il decreto dell’11 febbraio 2023, Memoria della Beata Vergine Maria Vergine di Lourdes, è stato sottoscritto da monsignor Rino Fisichella, pro–prefetto della sezione per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo, del Dicastero per l’evangelizzazione, e da monsignor Graham Bell, sottosegretario dello stesso dicastero. Nel decreto di nomina del vescovo Sorrentino è scritto: “Nutrendo ferma speranza che, attese le Sue ben note qualità, [monsignor Sorrentino] contribuirà notevolmente allo sviluppo della pastorale dei Santuari in Italia, quali centri propulsori dell’evangelizzazione permanente”.

La nomina del vescovo Sorrentino è stata ufficializzata nel corso della riunione del Consiglio Direttivo invernale del Collegamento Nazionale Santuari tenutosi dal 14 al 16 febbraio nel Santuario della Santa Casa di Loreto. Monsignor Sorrentino è nato a Boscoreale (NA), diocesi di Nola, il 16 maggio 1948; ordinato presbitero il 24 giugno 1972; eletto arcivescovo prelato di Pompei il 17 febbraio 2001; ordinato vescovo il 19 marzo 2001; nominato segretario della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti il 2 agosto 2003; trasferito ad Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino con titolo personale di arcivescovo il 19 novembre 2005; nominato alla sede vescovile di Foligno, unita “in persona Episcopi” a quella di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino, il 26 giugno 2021.

