Ambiente e sostenibilità, al liceo Properzio si punta sulla mobilità alternativa

Al liceo Properzio si continua a puntare su ambiente e sostenibilità. Dopo i buoni risultati del progetto Sosteniamo l’Ambiente sul tema della gestione dei rifiuti, si è svolta lo scorso giovedì 16 febbraio 2023, in occasione della XIX Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di vita sostenibili, l’uscita in e-bike organizzata dal Liceo Properzio di Assisi nell’ambito del progetto “Insieme per lo sviluppo sostenibile”.

La Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di vita sostenibili, promossa con l’obiettivo di divulgare la cultura del risparmio energetico e di risorse, mediante la riduzione degli sprechi, la messa in atto di azioni di condivisione e la diffusione di stili di vita sostenibili, sta ricevendo adesioni sempre più ampie e convinte da parte di cittadini, enti e istituzioni sul territorio nazionale, con la consapevolezza crescente che la riduzione delle emissioni di CO2 dipende dai comportamenti di ciascuno di noi.

È per tale ragione che anche il Liceo Properzio di Assisi ha deciso di aderire, promuovendo la cultura e la pratica della mobilità sostenibile attraverso la sperimentazione della modalità “bike to school”, organizzando un’uscita in e-bike, grazie alla collaborazione con FIAB Foligno, in particolare grazie alla guida di Raffaele Battistelli vicepresidente FIAB Foligno e formatore del progetto “Insieme per lo sviluppo sostenibile”; e allo staff del Centro Noleggi Martinelli e dell’Hub della Mobilità, entrambi partner di Youmobility, marketplace della mobilità sostenibile, promotore di una mobilità slow grazie al proprio network di realtà locali.

Organizzato dalla prof.ssa Roberta Tabarrini in collaborazione con il dott. Battistelli, il progetto sulla sostenibilità ha voluto rendere i ragazzi consapevoli della promozione dell’uso della bicicletta quale mezzo per perseguire obiettivi ambientalistici dettati dall’Agenda europea 2030; fare advocacy nei confronti delle pubbliche istituzioni e, in particolare, degli organi governativi locali, per migliorare la vivibilità urbana (piste ciclabili, moderazione del traffico, politiche di incentivazione, uso combinato bici+mezzi collettivi di trasporto, ed altro); sviluppare proposte e progetti per promuovere il cambiamento verso l’utilizzo di comportamenti quotidiani sostenibili; conoscere le figure professionali e le principali agenzie del territorio che operano nel settore ambientale (cicloturismo; mobility manager; addetto al marketing sostenibile; ARPA).

L’iniziativa sulla sostenibilità, valida ai fini del PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, ha coinvolto gli alunni di numerose classi del triennio, che dalla stazione ferroviaria di Santa Maria degli Angeli hanno percorso in bicicletta il tragitto fino ad arrivare alla sede centrale del Liceo Properzio, dove sono stati accolti dal Presidente del Consiglio comunale Donatella Casciarri, dagli Assessori comunali Veronica Cavallucci, Alberto Capitanucci, Fabrizio Leggio e Massimo Paggi, con i quali si sono confrontati rispetto alle tematiche ambientali, al PNRR e al progetto pilota “Assisi: Primo centro storico libero da auto”.

