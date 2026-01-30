La biblioteca diocesana ad Assisi sarà dedicata a don Cesare Provenzi

Sarà dedicata a don Cesare Provenzi, amato sacerdote, priore del Capitolo della Cattedrale di San Rufino ad Assisi e figura chiave della comunità locale prematuramente scomparso nel settembre del 2024, la biblioteca diocesana allestita ormai da diversi anni nel polo culturale della cattedrale. La dedicazione degli spazi si terrà sabato 31 gennaio alle ore 16 nell’ambito dell’iniziativa “Bellezze ritrovate”, volta alla tutela e alla valorizzazione delle opere d’arte ecclesiastiche del territorio, restituite alla comunità dopo accurati interventi conservativi.

Dopo la dedicazione, negli stessi saloni della Biblioteca diocesana sarà anche presentato al pubblico, a cura di Paolo Biscarini e Christiane Zschiesche, il restauro della tela “San Rufino, San Cesidio e San Rufino d’Arce”, opera di grande valore storico e devozionale, realizzata dal pittore seicentesco Sermei il cui recupero è stato fortemente voluto proprio da don Cesare e che si trova nella navata di sinistra della cattedrale, dove al termine della cerimonia ci si recherà per lo svelamento. Il restauro ha permesso di recuperare l’originaria luminosità e la leggibilità iconografica dell’opera, riportandola alla sua originaria forza narrativa e simbolica. I due restauratori illustreranno nel dettaglio le fasi dell’intervento, le scelte tecniche adottate e il valore storico-artistico della tela, offrendo uno sguardo approfondito sul lavoro di recupero e conservazione.

Alla cerimonia parteciperanno don Giovanni Zampa, delegato generale della diocesi di Assisi-Nocera Gualdo Tadino e Foligno, il parroco don Alessandro Picchiarelli e i familiari di don Cesare. L’appuntamento, a ingresso libero, rappresenta un’occasione preziosa per appassionati d’arte, studiosi e cittadini, chiamati a riscoprire una testimonianza fondamentale dell’identità culturale e religiosa di Assisi, all’interno di uno dei luoghi più simbolici della città.

© Riproduzione riservata